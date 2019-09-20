Американские ученые нашли причину онкологии в воде из-под крана

Загрязнение питьевой воды приводят к более чем 100 тыс. случаев заболеваний раком в США. Эту закономерность установили ученые некоммерческой организации Environmental Working Group, сообщают на сайте vse42.ru.

Эксперты изучили 22 канцерогена, влияющих на человеческий организм, в 48 тыс. системах американского водоснабжения. Они выявили, что самый большой ущерб здоровью наносит растворенные в воде примеси —мышьяк, побочные продукты дезинфекции и радиоактивные элементы уран и радий.

Наиболее опасными системами водоснабжения ученые считают те, что используют подземные воды. И, несмотря на то, что вредные вещества присутствуют в воде в пределах допустимой нормы, со временем они могут «выстрелить» по здоровью человека.

Чтобы снизить влияние канцерогенов в питьевой воде, специалисты рекомендуют использовать дополнительные системы фильтрации.