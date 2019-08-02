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Здоровье

Американские ученые назвали основную причину развития рака

Главная причина онкологических заболеваний — дисфункция гена TP53, который отвечает за остановку роста и деление клетки при ее повреждении или стрессе. Результаты исследования американских ученых опубликовал портал EurekAlert!, сообщает РИА Новости.

Пробирки. В лаборатории.
Пробирки. В лаборатории.
СС0

Исследователи изучили больше 10 тысяч образцов тканей, представляющих 32 типа раковых опухолей, и сравнили их ДНК с 80 тысячами различных мутаций. Выяснилось, что у пациентов с низкой выживаемостью часто наблюдались мутации в гене.

Стало известно, что кроме TP53 еще 4 гена влияют на выживаемость человека.

По мнению авторов исследования, оно может стать ключом к разработке новых методов лечения онкологии.

Ранее французские ученые обнаружили связь между ежедневным употреблением сладких напитков и риском развития рака.

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