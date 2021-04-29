Американские ученые рассказали, как коронавирус проникает в мозг человека

Исследователи сумели определить механизм проникновения коронавируса в головной мозг человека. Результаты были представлены на ежегодном собрании Американского сообщества физиологов.

Выяснилось, что нейроны мозга и клетки астроциты способны вырабатывать АСЕ2 — ферменты, взаимодействие с которыми позволяет коронавирусу проникать в дыхательную систему пациента. Таким же способом SARS-CoV-2 проникает и в головной мозг.

Эта особенность связана с защитной функцией астроцитов: клетки не позволяют проникнуть инфекции в мозг, однако если сама клетка заражена, вирус игнорируется.

«Эти наблюдения могут объяснить, почему у одних пациентов нет никаких неврологических симптомов, а у других они оказываются очень тяжелыми», — утверждает ведущий автор разработки Рикардо Коста.

Под угрозой находится не только головной мозг, но и спинной. Об этом предупредили ученые из техасского Неврологического института Барроу. Коронавирус способен спровоцировать развитие острого поперечного миелита. Это заболевание в ряде случаев может привести к летальному исходу.