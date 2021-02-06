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Здоровье

Американское издание назвало российскую вакцину от COVID-19 крупнейшим научным прорывом

Издание Bloomberg высоко отметило российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Они признали, что препарат, к которому изначально отнеслись настороженно, стал мировым лидером в борьбе с пандемией.

Массовая вакцинация от коронавируса в Барнауле.
Массовая вакцинация от коронавируса в Барнауле.
Анна Зайкова/altapress.ru.

Ряды стран стали массово заказывать вакцину после публикации ведущего научного журнала The Lancet, где опубликовали результаты третьей фазы клинических исследований, подтвердившие высокую безопасность и эффективность препарата на 91,6%, пишет РИА «Новости».

Американские журналисты заметили, что «гонка вакцин» приобрела особое значение. С помощью препарата власти разных стран стремятся преодолеть ущерб от прошедших ограничительных мер. И Россия в этом плане вырвалась вперед.

«Россия совершила свой, возможно, крупнейший научный прорыв с советских времен», — подчеркнули авторы Bloomberg.

Вакцина «Спутник V» — первый в мире препарат для профилактики COVID-19. Российский Минздрав зарегистрировал его в середине августа. Вакцину создали в Центре имени Гамалеи на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека.

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