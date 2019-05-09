Американцы рассказали, как легко похудеть к лету

Чтобы добиться желаемого результата, диетолог Кери Ганс рекомендует пять-шесть раз в сутки жевать жевательную резинку без сахара. Это может помочь отказаться от десерта после основного приема пищи.
Сотрудница Академии питания и диетологии Анжел Планелс добавила, что по данным последних исследований, люди, которые жевали жвачку, в следующий прием пищи потребляли в среднем на 40 калорий меньше обычного. Также им было легче сопротивлялись желанию съесть что-нибудь еще.
Для достижения наилучшего результата, диетологи предлагают выбирать более полезные продукты.