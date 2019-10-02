Анастасия Заворотнюк скоро сама расскажет телезрителям о своем состоянии

Тяжело больная актриса Анастасия Заворотнюк даст интервью одному из телевизионных каналов. С таким заявлением выступил концертный директор артистки Стас Христов.

«У меня есть договоренность с каналом об интервью», — рассказал Христов «Федеральному агентству новостей».

Концертный директор Заворотнюк предупредил, что проанонсирует выступление актрисы, когда она будет готова поделиться информацией о состоянии здоровья. Но конкретной даты пока не назвал.

Ранее Христов говорил, что интервью со звездой сериала «Моя прекрасная няня» может выйти на телеэкраны до конца сентября. Но появлению артистки на телевидении воспрепятствовали члены семьи, пишет ura.ru.

Ранее в СМИ появилась информация о госпитализации Анастасии Заворотнюк в тяжелом состоянии. По некоторым данным, у нее неоперабельная опухоль мозга.