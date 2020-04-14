Анестезиолог рассказал о последних словах больного Covid-19

Американский медбрат-анестезиолог Деррик Смит из клиники Нью-Йорка рассказал, какие слова услышал от больного, умирающего от осложнений коронавируса Covid-19.

Он рассказал на своей странице в Facebook о пациенте, состояние которого настолько ухудшилось, что возникла необходимость в подключении к аппарату ИВЛ.

Перед интубацией мужчине дали возможность сказать последние слова близким.

Врачи предупредили пациента, что после ИВЛ до конца можно не восстановиться никогда, вероятен и летальный исход. Пациент позвонил своей жене, а потом обратился к медикам.

«Кто за это заплатит?» — спросил пациент.

Это была худшая из услышанных за 12-летнюю практику фраз — слышать от умирающего человека слова об оплате услуг здравоохранения, признался медбрат-анестезиолог.

«Очень грустно, что люди беспокоятся о деньгах даже в свои, возможно, последние моменты перед смертью», — говорит Смит.

Он отметил, что очень четко проявились различия стран, где медицина государственная и где коммерческая.

Коронавирус. Врач. СС0

«Те страны, которые имеют универсальные, финансируемые государственные системы здравоохранения, лучше способны координировать свои действия и помогать тем, кто болен», — цитирует американского медика «Царьград».

Нью-Йорк пострадал от эпидемии новой коронавирусной инфекции больше других американских городов. На него приходится около трети всех смертельных исходов, вызванных COVID-19 в США, пишет Lenta.ru.

Передача инфекции

Коронавирусная инфекция передается через мелкие капли, которые выделяются из носа или рта больного и оседают на окружающих предметах. ВОЗ рекомендует держаться на расстоянии более метра от зараженных людей, регулярно мыть или обеззараживать руки и не прикасаться ко рту, носу и глазам.