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Здоровье

Аномалия: над Россией зависла «атмосферная впадина». Как это отразится на самочувствии

Со второй половины недели атмосферное давление резко понизится, что будет напоминать «атмосферную впадину», сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, пишет «РГ».

Зима. Иней. Рябина.
Зима. Иней. Рябина.
Михаил Хаустов

29 ноября ожидается до 732 мм ртутного столба, что на 15 единиц ниже нормы. Такая погодная аномалия будет сопровождаться неустойчивой температурой.

На севере Сибири (север Красноярского края) будет наблюдаться повышение температуры на 8−10 градусов. В начале недели там по ночам мороз будет до 30−35 градусов, днем до 25 градусов, а к середине недели потеплеет на 10 градусов. Возможно, «прицепом» холод придет и в соседние регионы.

Перепады и здоровье

Перепады давления негативно сказываются на здоровье людей, страдающих хроническими заболеваниями, предупреждают врачи, пишет bfm.ru. Поэтому в такие периоды надо быть особенно внимательными к своему здоровью. Так, когда давление низкое, настроение резко ухудшается.

Гипотоники при пониженном давлении часто хотят спать днем.

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