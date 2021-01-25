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Здоровье

Анонимное и бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ возобновили в Барнауле

Кабинет анонимного бесплатного экспресс-тестирования на ВИЧ-инфекцию возобновил работу в Барнауле, сообщили в региональном минздраве.

Экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию.
Экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию.
Мария Стрыгина

Процедура не займет более 15 минут и будет сопровождаться до- и послетестовым консультированием, на котором можно будет задать все интересующие вопросы относительно ВИЧ-инфекции.

«Мы стремимся к тому, чтобы сделать тестирование на ВИЧ в Алтайском крае еще более доступным и повсеместным. Важно обнаружить наличие ВИЧ-инфекции на ранней стадии, чтобы вовремя подобрать оптимальную схему лечения для сохранения жизни пациента и исключения вероятности быть источником инфекции для окружающих», — отмечает главный внештатный специалист по инфекционным болезням краевого минздрава, главврач Алтайского краевого центра по борьбе со СПИДом Валерий Шевченко.

Сдать экспресс-тест на ВИЧ-инфекцию можно в Алтайском краевом центре по борьбе со СПИДом (Барнаул, улица 5-я Западная, 62, 1 этаж, кабинет 112). Кабинет работает с 13:00 до 15:00 с понедельника по среду, а в четверг и пятницу — с 10:00 до 12:00.

В случае получения положительного результата гражданам предложат бесплатное прохождение полного обследования в центре.

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