Аргентинцы нашли изъяны в российском «Спутнике V»

Минздрав Аргентины опубликовал отчет о побочных эффектах трех вакцин, применяемых в стране, в том числе «Спутника V». Всего в Аргентине введено 6,9 миллиона доз российского препарата — это один из самых больших показателей в мире.

В Аргентине используются три вакцины. Кроме российского «Спутника V» это произведенный в Индии Covishield от британско-шведской AstraZeneca и китайский Sinopharm.

По состоянию на 2 июня в стране было введено 12,8 миллионов доз вакцин. Большинство из них — 6,96 миллиона — приходятся на «Спутник V». Еще 2,3 миллиона человек получили вакцину CoviShield, а 3,5 миллиона — вакцину Sinopharm.

Среди побочных эффектов, связанных с вакцинацией «Спутником V», чаще всего встречается мышечная и головная боль, слабость, повышение температуры и воспаление в месте укола.

Пять случаев авторы отчета отнесли к неопределенным — это значит, что прямая причинно-следственная связь с введением вакцины не была установлена. Среди них два случая синдрома Гийена-Барре (постинфекционное поражение периферической нервной системы), один случай перикардита (патология сердечно-сосудистой системы) и два случая тромбоцитопении (снижение уровня тромбоцитов в крови).

Аргентина договорилась о поставках с российскими властями еще в ноябре 2020 года, а 29 декабря в стране началась кампания по вакцинации.