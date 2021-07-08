8 июля 19°C
Коронавирус
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Здоровье

Аргентинцы нашли изъяны в российском «Спутнике V»

Минздрав Аргентины опубликовал отчет о побочных эффектах трех вакцин, применяемых в стране, в том числе «Спутника V». Всего в Аргентине введено 6,9 миллиона доз российского препарата — это один из самых больших показателей в мире.

Вакцинация против коронавируса.
Вакцинация против коронавируса.
Анна Зайкова

В Аргентине используются три вакцины. Кроме российского «Спутника V» это произведенный в Индии Covishield от британско-шведской AstraZeneca и китайский Sinopharm.

По состоянию на 2 июня в стране было введено 12,8 миллионов доз вакцин. Большинство из них — 6,96 миллиона — приходятся на «Спутник V». Еще 2,3 миллиона человек получили вакцину CoviShield, а 3,5 миллиона — вакцину Sinopharm.

Среди побочных эффектов, связанных с вакцинацией «Спутником V», чаще всего встречается мышечная и головная боль, слабость, повышение температуры и воспаление в месте укола.

Пять случаев авторы отчета отнесли к неопределенным — это значит, что прямая причинно-следственная связь с введением вакцины не была установлена. Среди них два случая синдрома Гийена-Барре (постинфекционное поражение периферической нервной системы), один случай перикардита (патология сердечно-сосудистой системы) и два случая тромбоцитопении (снижение уровня тромбоцитов в крови).

Аргентина договорилась о поставках с российскими властями еще в ноябре 2020 года, а 29 декабря в стране началась кампания по вакцинации.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79520590776. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость