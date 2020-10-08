Артериальная няня. Как работает в Алтайском крае проект по наблюдению за пациентами с гипертензией

Чтобы предупредить инфаркты миокарда и снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, в прошлом году в крае запустили федеральный проект дистанционного мониторинга артериального давления. А также оснастили скорую помощь и все медучреждения края телеметрической системой.

Не забудьте таблетку

В пилотной части проекта по отслеживанию больных с высоким артериальным давлением принимают участие две взрослые поликлиники Барнаула — № 9 и № 3.

У каждой 750 «подопечных» с гипертонией. Их строго выбирали. Это, например, люди с нестабильным давлением, но без сопутствующих заболеваний, а также страдающие сахарным диабетом, гипертоники с ишемической болезнью сердца.

В проект вошли и пациенты с мерцательной аритмией. Их не так много, как больных стенокардией, но у них большой потенциальный риск развития инсультов. Также в дистанционном наблюдении участвуют люди, которые уже перенесли инфаркт миокарда.

Главный врач поликлиники № 9 Ирина Анисимова рассказала на встрече в центре медицинской профилактики, что всем пациентам выдали тонометры со специальными чипами. Информация об измерении артериального давления уходит в круглосуточном режиме в специальную федеральную программу, а также лечащему врачу.

Врачи. Ирина Анисимова. Анна Зайкова.

Любое колебание давления и частоты сердечных сокращений будет видно: пациент уходит в «красную зону». Врач сможет ежедневно следить за своими подопечными и быстро их консультировать, в том числе напоминать о приеме лекарств.

«Система позволяет врачу более эффективно контролировать пациента и делает самого пациента более дисциплинированным. А от этого во многом зависит эффективность терапии», — считает Инна Анисимова.

Кроме того, такой способ общения позволяет снять психологическое напряжение, что тоже важно для нормализации давления: пациент знает, что его не бросят, ему не придется идти в поликлинику по каким-то мелким вопросам, он может проконсультироваться по телефону.

По итогам полугода 40% пациентов достигли целевого значения артериального давления. «Мы считаем, это успех», — отметила главврач.

Сердце. unsplash.com

Факт Чаще всего именно гипертония предшествует развитию ишемической болезни сердца. Ее первые проявления можно не заметить: иногда болит голова, повышается и тут же без всяких медикаментов приходит в норму давление. При высоком давлении сердце работает с большим напряжением и не только страдает само, но и «подводит» другие органы-мишени — сосудистую стенку, головной мозг, почки.

ЭКГ везде

Количество пациентов с болезнями системы кровообращения в Алтайском крае не превышает среднестатистические российские показатели. Почти миллион жителей края страдают гипертонической болезнью, почти 500 тыс. — ишемической болезнью сердца. У многих наблюдается и то, и другое, и состояние становится еще тяжелее, рассказала заместитель главного врача краевого кардиологического диспансера Елена Никулина.

Цифра 25−27% жителей Алтайского края, перенесших инфаркт, умирают от повторного инфаркта миокарда в течение 5 лет.

Врачи. Елена Никулина. Анна Зайкова.

Болезни системы кровообращения все еще на первом месте по смертности. За последние два года смертность от инфаркта миокарда снизилась на 12,6%. Этим достижением гордятся и связывают его с новой схемой маршрутизации: все пациенты с острым коронарным синдромом, в какой бы медицинской организации края он ни был диагностирован, доставляются в кардиоцентр Барнаула, где им оказывают высокотехнологичную помощь.

Это стало возможным с расширением консультативно-диагностического центра на базе кардиодиспансера и созданием единой диспетчерской службы скорой помощи. Все медицинские учреждения края и скорая помощь оснащены системами дистанционного консультирования.

Круглосуточно кардиологи диспансера связаны с врачами края, они расшифровывают ЭКГ из любой точки региона и принимают решение, какую надо оказать пациенту помощь и в каком медучреждении это нужно сделать.

Кардиограмма. Таблетки. СС0

Факт При инфаркте миокарда коронарная артерия закупоривается тромбом. Даже если в артерии еще остается просвет, область сердца, которую она снабжает, страдает от нехватки кислорода, развивается некроз. В медицине есть понятие «время-миокард». Чем раньше пациент обращается к врачу, тем лучше. В первые 12 часов от начала заболевания мышцу сердца можно восстановить.

Осенние обострения

Елена Никулина подчеркнула: пациентам с болезнями системы кровообращения важно знать, что делать в экстренной ситуации — при гипертоническом кризе и приступе стенокардии. Особенно осенью и зимой. Не каждая боль в сердце означает инфаркт.

У хронических пациентов нестабильное давление может спровоцировать стенокардию, и потребуется корректировка лекарственных доз. В мороз перед выходом на улицу также нужно принимать большее количество кардиологических препаратов, поскольку перепад температур может привести к спазму сосудов.

Увеличение числа сердечников в крае связывают с общим старением населения. «Организм стареет полностью. Седеют волосы, кожа становится менее упругой, суставы начинают плохо работать. Например, почки каждый год после 40 лет уменьшают функцию на 1%. Сердце тоже не остается прежним, оно отрабатывает лимит жизни».

Медицина. Здоровье. Сердцебиение , кардиограмма. СС0

Стресс-фактор

Психотерапевт краевой психиатрической больницы Оксана Батанова говорит, что на количество сердечно-сосудистых заболеваний влияет нестабильное психоэмоциональное состояние людей. Поводов для стресса стало больше.

По словам Батановой, с каждым годом увеличивается количество острых стрессов. Это связано с условиями жизни — многие лишаются работы, теряют в зарплате, разводятся.

В условиях пандемии коронавируса проблема стала еще острее. «Новое заболевание — это в принципе непонятная и стрессовая ситуация, — говорит психотерапевт. — А люди еще и оказались в самоизоляции, в своих семьях, где трудно сохранить личное пространство, особенно если еще и дети переведены на дистант. У нас было много обращений от родителей школьников начальных классов, которые не могли справиться со своим эмоциональным состоянием».

Врачи. Оксана Батанова. Анна Зайкова.

Кроме того, есть хронический стресс, который видно не сразу. Человек просто находится в нервном состоянии все время, с каждым последующим негативным событием стресс усиливается, но это считают обычной жизнью, мол, кому сейчас легко. Оксана Батанова говорит, что люди привыкают к эмоциональному напряжению и затягивают визит к врачу, осложняя последствия.

Однако и этот вид стресса успешно поддается терапии, которая в том числе нормализует артериальное давление и снижает риск сердечно-сосудистых нарушений.