Артериальная няня. Как работает в Алтайском крае проект по наблюдению за пациентами с гипертензией

Не забудьте таблетку
В пилотной части проекта по отслеживанию больных с высоким артериальным давлением принимают участие две взрослые поликлиники Барнаула — № 9 и № 3.
У каждой 750 «подопечных» с гипертонией. Их строго выбирали. Это, например, люди с нестабильным давлением, но без сопутствующих заболеваний, а также страдающие сахарным диабетом, гипертоники с ишемической болезнью сердца.
В проект вошли и пациенты с мерцательной аритмией. Их не так много, как больных стенокардией, но у них большой потенциальный риск развития инсультов. Также в дистанционном наблюдении участвуют люди, которые уже перенесли инфаркт миокарда.
Главный врач поликлиники № 9 Ирина Анисимова рассказала на встрече в центре медицинской профилактики, что всем пациентам выдали тонометры со специальными чипами. Информация об измерении артериального давления уходит в круглосуточном режиме в специальную федеральную программу, а также лечащему врачу.
Любое колебание давления и частоты сердечных сокращений будет видно: пациент уходит в «красную зону». Врач сможет ежедневно следить за своими подопечными и быстро их консультировать, в том числе напоминать о приеме лекарств.
«Система позволяет врачу более эффективно контролировать пациента и делает самого пациента более дисциплинированным. А от этого во многом зависит эффективность терапии», — считает Инна Анисимова.
Кроме того, такой способ общения позволяет снять психологическое напряжение, что тоже важно для нормализации давления: пациент знает, что его не бросят, ему не придется идти в поликлинику по каким-то мелким вопросам, он может проконсультироваться по телефону.
По итогам полугода 40% пациентов достигли целевого значения артериального давления. «Мы считаем, это успех», — отметила главврач.
Факт
Чаще всего именно гипертония предшествует развитию ишемической болезни сердца. Ее первые проявления можно не заметить: иногда болит голова, повышается и тут же без всяких медикаментов приходит в норму давление.
При высоком давлении сердце работает с большим напряжением и не только страдает само, но и «подводит» другие органы-мишени — сосудистую стенку, головной мозг, почки.
ЭКГ везде
Количество пациентов с болезнями системы кровообращения в Алтайском крае не превышает среднестатистические российские показатели. Почти миллион жителей края страдают гипертонической болезнью, почти 500 тыс. — ишемической болезнью сердца. У многих наблюдается и то, и другое, и состояние становится еще тяжелее, рассказала заместитель главного врача краевого кардиологического диспансера Елена Никулина.
Цифра
25−27% жителей Алтайского края, перенесших инфаркт, умирают от повторного инфаркта миокарда в течение 5 лет.
Болезни системы кровообращения все еще на первом месте по смертности. За последние два года смертность от инфаркта миокарда снизилась на 12,6%. Этим достижением гордятся и связывают его с новой схемой маршрутизации: все пациенты с острым коронарным синдромом, в какой бы медицинской организации края он ни был диагностирован, доставляются в кардиоцентр Барнаула, где им оказывают высокотехнологичную помощь.
Это стало возможным с расширением консультативно-диагностического центра на базе кардиодиспансера и созданием единой диспетчерской службы скорой помощи. Все медицинские учреждения края и скорая помощь оснащены системами дистанционного консультирования.
Круглосуточно кардиологи диспансера связаны с врачами края, они расшифровывают ЭКГ из любой точки региона и принимают решение, какую надо оказать пациенту помощь и в каком медучреждении это нужно сделать.
Факт
При инфаркте миокарда коронарная артерия закупоривается тромбом. Даже если в артерии еще остается просвет, область сердца, которую она снабжает, страдает от нехватки кислорода, развивается некроз.
В медицине есть понятие «время-миокард». Чем раньше пациент обращается к врачу, тем лучше. В первые 12 часов от начала заболевания мышцу сердца можно восстановить.
Осенние обострения
Елена Никулина подчеркнула: пациентам с болезнями системы кровообращения важно знать, что делать в экстренной ситуации — при гипертоническом кризе и приступе стенокардии. Особенно осенью и зимой. Не каждая боль в сердце означает инфаркт.
У хронических пациентов нестабильное давление может спровоцировать стенокардию, и потребуется корректировка лекарственных доз. В мороз перед выходом на улицу также нужно принимать большее количество кардиологических препаратов, поскольку перепад температур может привести к спазму сосудов.
Увеличение числа сердечников в крае связывают с общим старением населения. «Организм стареет полностью. Седеют волосы, кожа становится менее упругой, суставы начинают плохо работать. Например, почки каждый год после 40 лет уменьшают функцию на 1%. Сердце тоже не остается прежним, оно отрабатывает лимит жизни».
Стресс-фактор
Психотерапевт краевой психиатрической больницы Оксана Батанова говорит, что на количество сердечно-сосудистых заболеваний влияет нестабильное психоэмоциональное состояние людей. Поводов для стресса стало больше.
По словам Батановой, с каждым годом увеличивается количество острых стрессов. Это связано с условиями жизни — многие лишаются работы, теряют в зарплате, разводятся.
В условиях пандемии коронавируса проблема стала еще острее. «Новое заболевание — это в принципе непонятная и стрессовая ситуация, — говорит психотерапевт. — А люди еще и оказались в самоизоляции, в своих семьях, где трудно сохранить личное пространство, особенно если еще и дети переведены на дистант. У нас было много обращений от родителей школьников начальных классов, которые не могли справиться со своим эмоциональным состоянием».
Кроме того, есть хронический стресс, который видно не сразу. Человек просто находится в нервном состоянии все время, с каждым последующим негативным событием стресс усиливается, но это считают обычной жизнью, мол, кому сейчас легко. Оксана Батанова говорит, что люди привыкают к эмоциональному напряжению и затягивают визит к врачу, осложняя последствия.
Однако и этот вид стресса успешно поддается терапии, которая в том числе нормализует артериальное давление и снижает риск сердечно-сосудистых нарушений.
Цифры
15−20 больных с неотложным состоянием ежедневно госпитализируют в кардиодиспансер.
150 кардиологов работают в Алтайском крае.
6 межрайонных кардиологических отделений расположены в крупных городах региона.