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Здоровье

Врачи в Алтайском крае запатентовали новую методику лечения патологий колена

В алтайской краевой больнице скорой медицинской помощи запатентовали и внедрили новую методику лечения — артродез коленного сустава.

Врачи больницы скорой медицинской помощи в Барнауле.
Врачи больницы скорой медицинской помощи в Барнауле.
bgb1.ru

Технологию разработали врачи отделения тяжелой сочетанной травмы под руководством заведующего Анатолия Бондаренко совместно с сотрудниками ФГБУ «ННИИТО им. Я.Л.Цивьяна» Минздрава России.

Из костей и гвоздей. Как спасают людей с тяжелыми травмами в краевой больнице скорой медицинской помощи
Здоровье

Артродез коленного сустава разрабатывался как альтернатива аппарату Елизарова, а также он незаменим в случаях, когда эндопротезирование коленного сустава невозможно, либо при осложнениях эндопротезирования, пояснили в больнице.

Эту методику можно использовать при значительных дефектах костной ткани, дефектах мягких тканей, длительных хронических воспалительных процессах, которые неминуемо приведут к удалению металлоконструкций.

В основу разработки легли две технологии — это штифтование бедра и штифтование голени.

«Это методика миниинвазивная, то есть при проведении операции делается несколько небольших разрезов, через которые вводится специальный штифт. Он фиксирует колено и позволяет пациенту самостоятельно передвигаться уже на 2 сутки после операции», — рассказал один из разработчиков врач травматолог-ортопед Иван Плотников.

Благодаря этому уменьшается риск осложнений и сокращается количество дней, которые пациент лежит в стационаре.

Ноу-хау получило высокую оценку участников Евразийского ортопедического форума, который проходил в Москве 24−25 июня.

Ранее алтайские ученые создали уникальную систему оценки онкологических рисков.

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