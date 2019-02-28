В Алтайском крае ребенок чуть не остался инвалидом из-за неправильного наложенного гипса

В Топчихинской районной больнице не разглядели смещения лучевой кости у ребенка и неправильно наложили гипс. В результате мальчику пришлось снова ломать руку и делать операцию. При этом гипс ему накладывал не врач, а некая «баба Валя», пишет ИА Regnum .

В середине января 2019 года мальчик из села Парфеново сломал руку, скатившись с горки. Его повезли в топчихинскую больницу, но поскольку был выходной, хирурга на месте не оказалось. «Его пытались вызвонить, но он не пришел. Вызвали травматолога. Тот приехал только через час. В итоге больше трех часов ребенок провел в больнице в ожидании помощи. Там какая-то „баба Валя“ ему наложила гипс. Кто она — я не знаю», — рассказала родственница мальчика Людмила.

Через несколько дней в ЦРБ мальчику сделали рентгеновский снимок. Доктор его посмотрел и сказал, что смещения нет, но посоветовал съездить в Барнаул и дал направление. Но талоны были только на конец февраля. Поэтому через некоторое время родственники отвезли ребенка в Барнаул без талона.

«Мы отдали карточку, и нас практически сразу вызвали и предъявили претензию: «Почему так поздно обратились? Теперь мальчику придется под наркозом делать операцию», — утверждает Людмила. Ребенка сразу решили положить в стационар. Для этого пришлось еще три часа ждать справку из Топчихи. «Если бы мы раньше приехали, они сделали бы операцию сразу. А так пришлось еще несколько дней ждать — до 1 февраля», — сообщила Людмила.

Медицина. Больница. СС0

Сейчас мальчику требуется постоянный уход и перевязки. На одну поездку в Барнаул у семьи уходит две тысячи рублей. Ребенку предстоит еще одна операция.

«Нам в Барнауле врачи сказали, что на первом рентгеновском снимке был явственно виден перелом со смещением, и очень удивились, посмотрев документы: в них это смещение отражено не было. Я не знаю, чья вина. Но никто даже прощения не попросил за ошибку», — резюмировала Людмила.

В региональном минздраве пообещали разобраться с данным инцидентом. ИА Regnum со ссылкой на местных медиков утверждает, что в Топчихинской ЦРБ большая текучка кадров: с 2014 года, после смены главврача, из больницы уволились почти 50 сотрудников узких специальностей. Это «аукнулось» несколькими ЧП с экстренными пациентами.