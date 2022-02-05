Барнаул «горит». Как работает новая ковидная поликлиника в Диагностическом центре. Фоторепортаж altapress.ru

Со 2 февраля в Диагностическом центре Алтайского края заработала ковидная поликлиника. На такой шаг пришлось пойти, потому что количество больных увеличилось в разы с приходом омикрона, втрое, а то и вчетверо более заразного, чем предыдущие штаммы.

К такому повороту событий региональный минздрав и Диагностический центр готовились еще до того, как омикрон попал в Алтайский край. По опыту других стран и российских регионов было понятно, что тяжесть ковида станет спадать, зато увеличится количество пациентов.

По словам главного врача Диагностического центра Жанны Вахловой, часть площадей, на которых ранее делали компьютерную томографию больным с коронавирусом, отгородили шлюзами и перевели в «красную зону».

«Красная» и «чистая» зоны изолированы друг от друга, имеют строгую систему эпидконтроля, разные входы и даже разные вентиляционные системы.

«Красная зона» в Диагностическом центре. Дмитрий Лямзин.

В поликлинике 10 врачей, в день они могут принимать до 500 человек. Всего же с ковидными пациентами работают около 40 человек.

Диагностический центр в первую очередь принимает пациентов, которые прикреплены к самым крупным поликлиникам Барнаула — №№ 1, 7 и 14, поскольку те с первых дней новой ковидной волны перестали справляться с потоком людей — он оценивается примерно в 1500 человек в день. Туда трудно попасть на прием, еще сложнее вызвать врача на дом.

Заболевшие, если не могут дозвониться до поликлиники по месту жительства, набирают номер «горячей линии» 122. Сейчас абонентов обслуживает робот. Он перенаправит звонок в поликлинику пациента, и если там не ответят, пригласит на прием в Диагностический центр.

«Красная зона» в Диагностическом центре. Дмитрий Лямзин.

По телефону 122 можно узнать результаты своего ПЦР-теста, задать вопросы, связанные с лечением, обратиться с жалобами на симптомы ковида, записаться на вакцинацию или вызвать врача на дом.

В основном в поликлинику приходят люди с астенией, лихорадкой, головной болью, выраженным кашлем, рассказала врач-гастроэнтеролог Вероника Сущенко. Теперь она работает как терапевт в «красной поликлинике».

Поскольку омикрон быстрее всего размножается в верхних дыхательных путях, больше стало людей с болями в горле и отеком миндалин, какой бывает при фарингите — воспалении глотки.

«Человеку не обязательно знать, что у него положительный мазок на ПЦР, — говорит Жанна Вахлова. — Он может обратиться к врачам с любой клиникой ОРВИ: насморк, кашель, температура, недомогание. 80% людей, которые имеют такую клинику — это ковидные больные. Мы сделаем тест ПЦР и все необходимые анализы здесь же, в поликлинике, определимся с тактикой лечения и выдадим бесплатный пакет лекарственных препаратов».

ПЦР-лаборатория Диагностического центра — крупнейшая в крае. На пике предыдущих волн ковида здесь делали около 5000 анализов в сутки, сейчас этот показатель достиг 9100. Жанна Вахлова говорит, что есть дополнительные мощности, чтобы делать еще больше.

Чтобы не создавать очереди, поликлиника работает не в экстренном режиме, а планово с 8:00 до 20:00. Каждого пациента приглашают на определенное время.

В районах края, по словам Жанны Вахловой, пока нет такого массового обращения населения за врачебной помощью. Крупные города всегда первыми оказываются под ударом, вирус здесь распространяется быстрее. Эксперты оценивают, что в другие населенные пункты омикрон шагнет в ближайшие две недели. Есть надежда, что Барнаул к тому времени уже «отполыхает».

Поликлиника Диагностического центра рассчитывает работать до 30 апреля и продолжить прием после, если того потребует эпидемическая ситуация.