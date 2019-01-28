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Барнаул может лишится онкологического филиала при Минздраве России

НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина Минздрава России планирует закрыть свой филиал в Алтайском крае. Решение о ликвидации уже приняло головное учреждение в Москве по итогам проверки, сообщает «Политсибру» со ссылкой на свои источники.

Медицина
Медицина
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И.о. директора алтайского филиала Дмитрий Ганов сообщил журналистам, что пока не располагает информацией, что подразделение ликвидируют. Он отметил, что сотрудники успешно сдали все отчеты за 2018 год, никаких претензий не было.

«Возможно, это как-то связано с переподчинением. В свое время наш филиал создавался при Академии наук. Позднее произошло переподчинение в пользу НИИ онкологии. Учитывая, что при алтайском филиале основной упор делался на исследованиях, связанных с семипалатинской программой и ее последствиями, могли посчитать, что здесь потенциал исчерпан и ее необходимо сворачивать. Но это лишь мое предположение. В любом случае, наш центр будет востребован и работу, полагаю, продолжит. Вероятно, в рамках другой структуры», — сказал Дмитрий Ганов.

Барнаульский филиал создали на базе Алтайского краевого онкодиспансера в декабре 2002 года. Основная задача подразделения — разработка и совершенствование методов диагностики и лечения злокачественных опухолей. Кроме научных исследований филиал также выполняет работу по подготовке специалистов-онкологов.

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