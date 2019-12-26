Барнаульская халвичная фабрика подарила поликлинике дорогой цистоуретроскоп

Как рассказали в краевом управлении по пищевой промышленности, руководители фабрики уже вручили оборудование в поликлинику.
Появление цистоуретроскопа значительно расширит возможности лечения в области урологии.
Теперь у жителей Индустриального района города появилась возможность получить данную процедуру бесплатно рядом с домом.
Цистоскопия — это оптический осмотр мочевого пузыря с помощью специального инструмента цистоскопа. Такие исследования являются одними из самых важных в урологии и служат для диагностики заболеваний уретры, мочевого пузыря и почек.