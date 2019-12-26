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Здоровье

Барнаульская халвичная фабрика подарила поликлинике дорогой цистоуретроскоп

Руоковдители Барнаульской халвичной фабрики Евгений и Вадим Астаховские подарили городской поликлинике № 12 дорогостоящее медоборудование для эндоскопического кабинета — цистоуретроскоп. Раньше они были только в поликлиниках в центре города.

Совладельцы "Барнаульской халвичной фабрики" Вадим и Евгений Астаховские
Совладельцы "Барнаульской халвичной фабрики" Вадим и Евгений Астаховские
Из архива редакции

Как рассказали в краевом управлении по пищевой промышленности, руководители фабрики уже вручили оборудование в поликлинику.

Братья Астаховские передали поликлинике дорогое оборудование.
Братья Астаховские передали поликлинике дорогое оборудование.
пресс-служба управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям

Появление цистоуретроскопа значительно расширит возможности лечения в области урологии.

Теперь у жителей Индустриального района города появилась возможность получить данную процедуру бесплатно рядом с домом.

Цистоскопия — это оптический осмотр мочевого пузыря с помощью специального инструмента цистоскопа. Такие исследования являются одними из самых важных в урологии и служат для диагностики заболеваний уретры, мочевого пузыря и почек.

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