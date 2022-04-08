Барнаульские травматологи научились «собирать» раздробленный таз через сантиметровый прокол

На днях в больницу после ДТП поступила девушка с переломом переднего комплекса лонной седалищной кости слева, а также заднего комплекса — перелом вертикальный крестца слева и разрыв правого крестцово-подвздошного сочленения.

Эти переломы относятся к категории наиболее сложных повреждений таза и сопровождаются чаще всего значительной кровопотерей.

После того, как состояние пациентки стабилизировали, травматологи провели реконструктивные малоинвазивные вмешательства — остеосинтез переднего комплекса таза стержнями с блокированием.

Операция в больнице скорой медицинской помощи. пресс-служба БСМП

Эту методику, разработанную в институте Склифосовского доктором Заднепровским, врачи больницы скорой помощи внедрили в практику в этом году.

«Малоинвазивная методика позволяет выполнять репозицию (сопоставление фрагментов кости после перелома для обеспечения лучшего сращения кости) посредством нескольких проколов. В сантиметровый прокол вводится направляющая спица, костные отломки сопоставляются и в кость вводится специальный эластичный штифт. Штифтом мы можем манипулировать фрагментами и получаем надежную фиксацию переднего комплекса без больших разрезов, без дополнительной кровопотери, без возрастающего риска инфекционных осложнений», — рассказал старший ординатор отделения тяжелой сочетанной травмы больницы скорой медицинской помощи, к.м.н., Иван Плотников.

Операция в больнице скорой медицинской помощи. пресс-служба БСМП

Совсем недавно при лечении таких повреждений врачам приходилось выполнять открытую и довольно травматичную операцию.

После такого вмешательства человек мог вставать и передвигаться через 7−10 дней. Теперь же пациенты могут встать уже на 3−5 сутки.

Конструкции изготовлены из титана. Он не вызывает отторжения и не требует удаления в дальнейшем.

В отделении тяжелой сочетанной травмы больницы в год проходит лечение более 1,5 тыс. человек. С повреждениями таза поступает около 150 пациентов, две трети из них получают травму в дорожных авариях.

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