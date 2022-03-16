Их же две. Барнаульские врачи рассказали, как лечат детей и взрослых с тяжелыми поражениями почек

16-летняя Полина Распопова вынуждена два раза в неделю по шесть часов проводить на аппарате «искусственной почки». Из-за тромба она может только лежать, стоять и делать по несколько шагов. За ней ухаживают медперсонал Центра охраны материнства и детства и бабушка Ольга Дмитриевна. Полина все время повторяет, как мантру: «Я просто стараюсь это пережить», а бабушка: «Мы верим, что все будет хорошо». Барнаульские врачи рассказали, как лечат людей с терминальной почечной недостаточностью и онкологией и что делать, чтобы сохранить здоровье главного фильтрующего органа.

За вами выехали

Полина мечтает стать программистом и изучает иностранные языки. В прошлом году она закончила девятый класс и сдала экзамены. «До того, как попасть сюда, я чувствовала недомогание, весь день была с плохим настроением, даже из комнаты не выходила, — вспоминает девушка. — Потом стали искажаться запахи всей еды».

Ольга Дмитриевна уговорила внучку пойти в поликлинику и сдать анализы. Результаты были из ряда вон плохи. Например, креатинин при норме в 100 единиц достигал 800. В норме он выводится почками: так стало понятно, что с ними беда. Уже на следующий день из поликлиники позвонили и сказали, что за Полиной выехала «скорая помощь».

Это было 29 июня прошлого года, и вот почти девять месяцев Полина «живет» в Центре охраны материнства и детства. Она мечтает, что когда выздоровеет, то снова займется программированием. А пока проводит часы на гемодиализе, почти ежедневно сдает всевозможные анализы, принимает львиные дозы антибиотиков и ужасно расстраивается, когда отклеивается пластырь, прижимающий катетер к вене.

Центр охраны материнства и детства. Анна Зайкова.

Восходящая инфекция

Сейчас в нефрологическом отделении Центра охраны материнства и детства проходит лечение 21 пациент, три из которых с хронической почечной недостаточностью. А ежегодно Центр принимает около 600 пациентов с самыми разными патологиями почек.

В отделение госпитализируют детей из всех районов и городов Алтайского края, республики Алтай, Казахстана с наиболее сложной и тяжелой нефрологической и гастроэнтерологической патологией. В стационар попадают дети в возрасте от трех месяцев до 18 лет.

«Чаще всего дети с заболеванием почек имеют инфекцию мочевых путей — около 60%, — говорит педиатр Наталья Игнатьева. — Анализы выявляют гематурию — наличие эритроцитов (крови) в моче. Так бывает, например, после респираторных инфекций.

Цистит — воспаление мочевого пузыря — это восходящая инфекция. Если ее вовремя не лечить, то она, в конечном счете, добирается до почек.

Чтобы как-то предотвратить заболевания почек, детям необходима диета, рассказала педиатр. Практически ничего жирного, жареного, копченого, острого. И, конечно, нужно пить достаточно воды.

Врач подчеркнула важность гигиены половых органов, особенно для девочек-подростков. «И, конечно, профилактика простудных заболеваний важна, — добавила она. — Ножки и спинку обязательно нужно держать в тепле».

По словам специалистов, сразу надо бежать к врачу, если ребенок испытывает боль или беспокойство при мочеиспускании, часто или, напротив, редко, ходит в туалет, у него есть отеки лица по утрам, боли в животе или пояснице, температура без ОРВИ.

Центр охраны материнства и детства. Анна Зайкова.

Терминальная стадия

Заведующая нефрологическим отделением Центра охраны материнства и детства Людмила Новикова говорит, что самая тяжелая болезнь — почечная недостаточность. Она бывает разной степени, в том числе последней — терминальной, когда почки отказывают вовсе и приходится поддерживать работу организма с помощью процедуры гемодиализа.

Заболеваемость у детей, по словам Людмилы Новиковой, в последние три года растет. Не только за счет хронических воспалений, но во многом из-за участившихся случаев врожденных аномалий, которые приводят к почечной недостаточности.

У таких детей начинается анемия. Это целый «букет» синдромов, связанных со снижением концентрации гемоглобина и количества эритроцитов. Причиной тому — «сморщенные» почки, которые существенно уменьшаются в размерах, а их нормальная ткань замещается соединительной (проще говоря, здесь вырастает рубец). Таким образом, орган перестает функционировать.

Сейчас Полина и еще одна девочка проходят гемодиализ в Центре. В дальнейшем их будут готовить к трансплантации почки. Еще один 16-летний юноша уже отправился в Москву и ожидает донора.

Центр охраны материнства и детства. Минздрав Алтайского края.

Непростое донорство

Необходимость в трансплантации определяет врач, исходя из состояния общего здоровья пациента, его возраста и хронических сопутствующих заболеваний, показаний работы жизненно важных органов.

Центр охраны материнства и детства взаимодействует с Национальным медицинским исследовательским центром трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова и Российским национальным исследовательским медицинским университетом имени Н.И. Пирогова. По возвращению после трансплантации всех пациентов наблюдают и амбулаторно, и в стационаре. Всего в Алтайском крае 28 детей с хронической почечной недостаточностью находятся на таком наблюдении.

На трансплантацию через нефрологическое отделение Центра проходят один-два ребенка в год. Однако получить новую почку непросто, несмотря на то, что как таковой очереди на трансплантацию не существует. Пациента просто заносят в регистр — некий лист ожидания.

Лист ожидания — это не очередь по типу «Кто последний? Я за вами». Для каждого пациента ищут наиболее подходящего донора. Поэтому есть случаи, когда вставшему в очередь пациенту пересаживали почку уже через несколько дней по прибытии в клинику, а другие ждут операции годами.

Другая проблема состоит в том, что детское донорство не развито только в России. До недавнего времени юным пациентам пересаживали лишь взрослые почки, а это сопряжено с большими рисками: детям не нужны органы таких объемов, так что они просто уменьшаются под «небольшой» организм, а впоследствии не растут вместе с ним, так что фактически через несколько лет оказываются бесполезны и требуют замены. При этом посмертного детского донорства в России нет, хотя формально закон это допускает при согласии всех сторон.

Факт В России ежегодно появляется около 300 детей, которым нужна почка. Детей младшего возраста — около 60 человек в год. При этом в стране делают только около 100 операций в год детям всех возрастов.

Центр охраны материнства и детства. Анна Зайкова.

«Немой» орган

У почек масса жизненно важных функций: они фильтруют кровь от токсических продуктов обмена, выводя их с мочой, регулируют уровень жидкости, электролитов, микроэлементов и кислотно-щелочное равновесие в организме, синтезируют ренин, необходимый для регуляции артериального давления, вырабатывают гормон эритропоэтин, который стимулирует размножение эритроцитов в костном мозге.

В Алтайском крае немало и взрослых людей с заболеваниями почек, включая тяжелую недостаточность. Почки называют «немыми» или «терпеливыми», потому что чаще всего клинические проявления, вызывающие беспокойство пациента, появляются, когда функции этого органа утрачены уже на 70%, и наступает та самая терминальная стадия, когда гемодиализ становится жизненно необходимой процедурой. Всего в крае в гемодиализе нуждаются больше 700 человек.

Отделение хронического гемодиализа в краевой клинической больнице. Altapress.ru.

Хирург отделения хронического диализа краевой клинической больницы Игорь Скрипкин говорит, что взрослых людей с болезнями почек и мочевыводящих путей также становится больше год от года. Этому есть несколько объяснений. Во-первых, развивается сама технология диализа, что позволяет пациентам жить дольше. Во-вторых, почечная недостаточность приобретает пандемический характер, поскольку ее причины — сами по себе распространенные заболевания.

Например, 30% пациентов с патологиями почек в Алтайском крае — это люди с сахарным диабетом, более 20% - с сердечно-сосудистыми заболеваниями, и только 11% - те, у кого «истинные» заболевания почек: гломерулонефриты, пиелонефриты, поликистозы.

По словам врачей, частой причиной почечной недостаточности становится бесконтрольный прием лекарственных средств: препараты для снижения веса, спортивное питание от сомнительного производителя, мочегонные, антибиотики и даже многие «безобидные» обезболивающие без строгого соблюдения инструкции.

Чтобы выявить проблемы с почками на ранней стадии, нужно регулярно проходить комплексное медицинское обследование, куда должны входить:

общий анализ крови;

кровь на общий белок , мочевину , креатинин , мочевую кислоту;

мочевину креатинин мочевую кислоту; общий анализ мочи;

содержание протеинов в суточном количестве мочи;

УЗИ почек.

Факт По данным Всемирной организации здравоохранения, более 10% процентов из всех заболеваний в мире связаны с почками.

Отделение хронического гемодиализа в краевой клинической больнице. Altapress.ru.

Размером с арбуз

О риске потерять почки, стать глубоким инвалидом и на всю жизнь остаться привязанным к аппарату гемодиализа предупреждают и онкологи.

Рак почки долго развивается бессимптомно, говорят в Алтайском онкологическом диспансере. Причем примерно в 30% случаев размер опухоли оказывается больше размера самого органа. Порой, хирургам — приходится удалять опухоли весом по пять-шесть килограммов.

Все потому, что места для роста новообразования в забрюшинном пространстве предостаточно, а вот нервных структур, которые бы вовремя дали сигнал о развитии патологии, наоборот, не так много, как во многих других анатомических зонах. Поэтому опухоль может «молчаливо» расти до невероятных размеров.

При запущенных случаях рак почки чаще всего метастазирует в головной мозг, легкие, печень, костные структуры.

Один из неспецифических симптомов рака почки — стойкое повышение артериального давления. Это вовсе не обязательно означает онкологию, однако гипертонические проявления в течение полутора-двух месяцев должны насторожить человека, который раньше от давления вовсе не страдал.

Рак могут спровоцировать и другие заболевания: сахарный диабет, артериальная гипертензия, поликистоз почек.

Есть и хорошие новости: по словам онкологов, примерно 95% пациентов с ранними стадиями рака почки выходят в стойкую ремиссию. Раннее обнаружение болезни дает возможность провести органосохраняющую операцию и избежать удаления почки.

Для профилактики рака почек каждому человеку после 50 лет необходимо ежегодно проходить УЗИ внутренних органов. Особенно пристально следить за здоровьем почек нужно кровным родственникам пациента с раком почки; тем, у кого в почке диагностирована киста; заядлым курильщикам; страдающим избыточной массой тела; людям, работающим с нефтепродуктами и продуктами газовой химии.