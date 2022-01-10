Густая кровь. Алтайский профессор медицины рассказал, почему при ковиде развивается тромбоз и как сделать вены здоровыми

В последние два пандемийных года частота развития тромбоза у людей выросла примерно в три раза. Однако и до коронавируса это была серьезная медицинская проблема. Врач-флеболог, профессор Алексей Петриков рассказал Altapress.ru, чем опасна густая кровь, почему умирают ковидные пациенты и что делать, чтобы сохранить сосуды сильными и здоровыми.

Свернуться и оторваться

— Что происходит в организме при тромбозе?

— Тромб — это сгусток крови из белка фибриногена. Он закупоривает сосуд так, что кровоток прекращается. Чаще всего в этом месте формируется равномерный отек и боль, кожа на конечности приобретает синюшый оттенок. Это — острое состояние.

Бывает так, что тромб сформировался и никуда не двигается, он зафиксирован на внутренней сосудистой стенке, при этом сосуд может быть не полностью закупорен. А бывает, что этот «кисель» из тромбомасс полностью перекрывает русло. На этом процесс чаще не останавливается.

Есть ситуации, когда тромб вырастает, отрывается и с током крови начинает подниматься по венам вверх, до сердца. Через сердце он проходит в легочные артерии и закупоривает их. В конечном итоге развивается тромбоэмболия легочных артерий.

Закупоривание главного легочного ствола — непосредственная причина летальных исходов. Хотя смерть может наступить не сразу, есть определенная шкала рисков. Например, если есть двустороннее поражение крупных легочных артерий, то смертность составляет 15% в течение месяца от начала развития тромба.

Слава Богу, не все тромбоэмболии заканчиваются летально, но риск очень серьезный. Так что важно, чтобы она вовремя была диагностирована.

Флеболог Алексей Петриков. Altapress.ru.

— Как быстро развивается тромбоз?

— Тромбообразование — естественный процесс, один из главных механизмов системы гемостаза. Мы не удивляемся, когда небольшая ранка быстро затягивается. Таким образом организм как бы регулирует тромбообразование и кровотечение. Другое дело, если этот процесс становится патологическим.

Вообще, кровь у человека сворачивается в течение трех-пяти минут. При этом никаких предвестников тромбоза не существует. Человек может находиться на приеме у врача, выйти в коридор и потерять сознание, потому что случилась тромбоэмболия легочных артерий.

Вопрос первичной профилактики тромбоза не решен во всем мире.

Кровь. СС0

Смертельный «коктейль»

— Мы уже знаем , что коронавирус поражает не только легкие. Как и почему он способствует тромбозу?

— Легочная ткань страдает прежде всего, поскольку вирусу проще и быстрее в нее проникнуть. Но очень быстро поражаются сосуды разной локализации и пространства вокруг них, а также мозг, почки, печень, кишечник.

Мы также знаем, что ковид можно перенести как обычную ОРВИ, но велик риск и серьезно пострадать. При самых тяжелых состояниях развивается сепсис — бурная реакция организма на инфекционный агент.

Анализ крови. pexels.com

Из сосудистых стенок и пораженной ткани легкого выбрасывается огромное количество самых разных биологически активных веществ с труднопроизносимыми названиями. Организм как бы не знает, что делать в такой критической ситуации, и пытается воспользоваться всем, что есть. И вот весь этот «коктейль» попадает в кровь.

Так развивается ДВС-синдром (диссеминированное внутрисосудистое свертывание), при котором появляется микротромбозы в мелких сосудах и макротромбозы в больших магистральных венах и артериях — в общем, буквально везде. И вот этот мощный дисбаланс и ведет к трагическому исходу. Один за другим или все вместе отказывают жизненно важные органы.

Самое печальное, что прогнозировать, как будет развиваться ковид у конкретного человека, практически невозможно. Есть случаи, когда у молодых и здоровых людей молниеносно возникает ДВС-синдром.

Коронавирус. Пандемия. СС0

Наибольший риск при этом у людей, которые живут по принципу «поболит и перестанет». Вот они недомогают несколько дней, вроде «все пройдет», а на седьмой-восьмой день (эти сроки считаются критическими) уже, возможно, будет поздно.

В нашей стране, конечно, есть случаи излечения людей с вирусным стопроцентным поражением легких, но это — медицинский казус, граничащий с чудом.

При этом ковид проявляет себя и в отдаленной перспективе. Так что наличие отрицательного теста — не залог спокойствия. Мировые и российские медицинские данные говорят о том, что независимо от возраста и сопутствующих заболеваний, риск получить инфаркт, инсульт, тромбоз и тромбоэмболию сохраняется до полугода. Этот вопрос еще предстоит тщательно рассмотреть медикам и ученым.

— Поэтому пациентам после перенесенного ковида назначают антитромботические препараты?

— По последним рекомендациям, лечение антикоагулянтами целесообразно продолжать до 45 дней после болезни. И только тем, кто имеет высокий риск развития тромбоза. Постоянно или долго пить эти лекарства нельзя, это может иметь обратный эффект: мы вызовем носовые, желудочные и кишечные кровотечения, например. Это такие шаткие чаши весов.

Коронавирус. Пандемия. CC0

На операционном столе

— Как человеку заподозрить у себя тромбоз?

— Клинические проявления тромбоза бывают не только на фоне ковида. Он может развиваться после оперативных вмешательств, серьезной травмы, при приеме оральных контрацептивов, химиотерапии и др. Для острого венозного тромбоза характерны внезапный отек, постоянная распирающая боль в конечности, синюшность или покраснение кожи ног.

Следует отметить, что довольно часто клинические проявления на фоне тромбоза могут отсутствовать или носят малосимптомный характер. С другой стороны, при хронических заболеваниях вен ног часто наблюдается тяжесть в нижних конечностях, отеки и боли, судороги, парастезии (ощущение жжения, покалывания, «мурашек»), а в более тяжелых ситуациях — трофические нарушения и пигментация.

Крайняя степень — венозная трофическая язва. Чаще она бывает на внутренней поверхности голени. Впрочем, современные медицинские возможности и такое состояние позволяют успешно лечить.

Ноги. news.rambler.ru

Что касается тромбоэмболии легочных артерий, то она может симптомной или вовсе не проявлять себя. При массивном поражении и закупорке сосудов легких у человека серьезно снижается артериальное давление, появляется тяжелая одышка и сердцебиение, может наступить потеря сознания.

Это состояние, угрожающее жизни человека, требующее экстренной госпитализации и стационарного лечения в специализированном сосудистом центре. Это очень опасно.

Надо сказать, что тромбоэмболия бывает и у стационарных пациентов после хирургических вмешательств — в урологии, гинекологии, онкологии. Примерно в 10% случаев это, так сказать, «чистая» тромбоэмболия, которая связана с развитием тромбоза непосредственно в сосудах легких, а в остальных — это следствие уже имеющегося тромбоза глубоких вен и нижней полой вены.

Операция. Онкологический диспансер.

— Почему так происходит?

— Есть много рисков получить тромбоз в раннем послеоперационном периоде и даже прямо на операционном столе. Этому способствуют сама операция, постельный «обездвиженный» режим, обезвоживание, избыточная масса тела и прочее. Чем старше пациент, тем выше возможность тромбообразования. На это влияет длительность и характер самой операции: если она проводится открыто, а не с помощью миниинвазивных технологий, то риски выше.

Существуют мировые и российские рекомендации по оценке этих рисков. Например, шкала Caprini. Она учитывает все — от заболеваний сердца, перенесенных операций до возраста, беременности и травм, которые когда-либо были у пациента — больше двух десятков параметров, за каждый из которых начисляются баллы. Сейчас в эту шкалу добавляют новые важные факторы риска.

Чем выше риски развития венозного тромбоза, тем больше внимания уделяется профилактике. Она простая — нормальный питьевой режим для пациента, активизация и как можно более ранний подъем на ноги после операции, введение антикоагулянтов (для «разжижения» крови) и обязательное ношение компрессионного трикотажа (чулки, эластичные бинты). Все это ускоряет кровоток в глубоких венах, чтобы не было застоя крови в нижних конечностях и малом тазу.

Врачи. Операция. CCO.

Ходить , лежать и обливаться

— Что надо сделать , чтобы сохранить здоровье вен и не довести себя до тромбоза?

— У тромбоза нижних конечностей огромное количеств причин и спусковых механизмов, начиная с онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, заканчивая курением, повышенным холестерином, ожирением и даже переохлаждением.

Есть факторы, которые мы изменить не можем. Например, пол: мужчины примерно в два раза чаще страдают тромбозом глубоких вен. С другой стороны, у женщин в три-четыре раза чаще регистрируются хронические заболевания вен (варикозная болезнь, посттромботическая болезнь, флебопатия). Это, прежде всего, связано с гормональным фоном и репродуктивной функцией — гормон эстроген способен снижать тонус венозной стенки.

Кроме того, у женщин существуют периоды в жизни, когда девять месяцев внутрибрюшное давление повышено. Чем больше беременностей и родов, тем выше риск хронических заболеваний и венозного тромбоза.

Флеболог Алексей Петриков. Altapress.ru.

Есть еще и наследственный фактор, он, пожалуй, один из главных. Особенность соединительной ткани, мутации, к сожалению, передаются от родителей к детям. Если у кровных родственников в молодом возрасте наблюдались эпизоды тромбоза, то вероятность развития высокая и у потомков. В этом случае необходимо заниматься профилактикой как можно раньше.

Однако многие факторы риска поддаются корректировке. Во-первых, необходим активный образ жизни. Любое движение профилактирует застой крови и заставляет венозную систему быть в тонусе. 70−80% крови из нижних конечностей «качают» икроножные мышцы — это так называемая «мышечно-венозная помпа».

Полезен контрастный душ. Да, тот самый, который практиковали в советских детских садиках. Только надо его делать правильно: круговыми движениями снизу вверх, чередуя прохладную и теплую по переносимости воду.

Вполне можно бороться с гиподинамией и избыточной массой тела, чтобы снизить риски тромбоза. А также следить за внутрибрюшным давлением: часто к патологии вен приводят запоры и синдром раздраженного кишечника.

Диета. Похудение. СС0

Конечно, стоит сказать и о высоких каблуках. Физиологичным считается каблук высотой пять-семь сантиметров. Ходить постоянно на «высоте» 10−15 см нельзя. Голеностопный сустав — это тоже дополнительный насос для крови, в деформированном, неестественном состоянии он не работает.

Далее возникает воспаление, повреждается венозный клапан, давление в венах повышается, а мышечного каркаса, чтобы его сдерживать, практически нет, так что вены расширяются, и появляются варикозные некрасивые узлы, которые заметны невооруженным глазом.

Варикозным расширением вен страдает, кстати, только человек и больше никто в живой природе. Если чувствуете тяжесть и отеки после рабочего дня, можно закинуть ноги на спинку дивана и полежать так 30−40 минут: кровь пойдет в направлении сердца самотеком. Если человек лежит, то в таком положении давление в венозном русле стремится к нулю. Для сравнения, в положении стоя это 90−100 мм водного столба.

Женские ноги. fishki.net.

— То есть , бегая , мы повышаем риск варикоза , а лежа — тромбоза.

— Это не совсем так. Кратковременное и непродолжительное положение тела особо на эти ситуации не влияет. На развитие, как хронических заболеваний вен, так и острых состояний оказывает влияние комплекс факторов риска, действующих постоянно или длительно. Дополнительный провоцирующий фактор часто может являться весомым в плане развития тромбоза или тромбоэмболии. Нужна, конечно, золотая середина.

При этом надо понимать, что при обнаружении любых симптомов, о которых мы говорили в начале, надо обращаться к специалисту. Нередко к нам попадают пациенты уже с трофическими язвами, которым требуется операция. Многие ее боятся и лечатся народными средствами, усугубляя ситуацию.