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Здоровье

Густая кровь. Алтайский профессор медицины рассказал, почему при ковиде развивается тромбоз и как сделать вены здоровыми

В последние два пандемийных года частота развития тромбоза у людей выросла примерно в три раза. Однако и до коронавируса это была серьезная медицинская проблема. Врач-флеболог, профессор Алексей Петриков рассказал Altapress.ru, чем опасна густая кровь, почему умирают ковидные пациенты и что делать, чтобы сохранить сосуды сильными и здоровыми.

Женские ноги.
Женские ноги.
CC0

Свернуться и оторваться

— Что происходит в организме при тромбозе?

— Тромб — это сгусток крови из белка фибриногена. Он закупоривает сосуд так, что кровоток прекращается. Чаще всего в этом месте формируется равномерный отек и боль, кожа на конечности приобретает синюшый оттенок. Это — острое состояние.

Бывает так, что тромб сформировался и никуда не двигается, он зафиксирован на внутренней сосудистой стенке, при этом сосуд может быть не полностью закупорен. А бывает, что этот «кисель» из тромбомасс полностью перекрывает русло. На этом процесс чаще не останавливается.

Есть ситуации, когда тромб вырастает, отрывается и с током крови начинает подниматься по венам вверх, до сердца. Через сердце он проходит в легочные артерии и закупоривает их. В конечном итоге развивается тромбоэмболия легочных артерий.

Закупоривание главного легочного ствола — непосредственная причина летальных исходов. Хотя смерть может наступить не сразу, есть определенная шкала рисков. Например, если есть двустороннее поражение крупных легочных артерий, то смертность составляет 15% в течение месяца от начала развития тромба.

Слава Богу, не все тромбоэмболии заканчиваются летально, но риск очень серьезный. Так что важно, чтобы она вовремя была диагностирована.

Флеболог Алексей Петриков.
Флеболог Алексей Петриков.
Altapress.ru.

— Как быстро развивается тромбоз?

— Тромбообразование — естественный процесс, один из главных механизмов системы гемостаза. Мы не удивляемся, когда небольшая ранка быстро затягивается. Таким образом организм как бы регулирует тромбообразование и кровотечение. Другое дело, если этот процесс становится патологическим.

Вообще, кровь у человека сворачивается в течение трех-пяти минут. При этом никаких предвестников тромбоза не существует. Человек может находиться на приеме у врача, выйти в коридор и потерять сознание, потому что случилась тромбоэмболия легочных артерий.

Вопрос первичной профилактики тромбоза не решен во всем мире.

Кровь.
Кровь.
СС0

Смертельный «коктейль»

— Мы уже знаем, что коронавирус поражает не только легкие. Как и почему он способствует тромбозу?

— Легочная ткань страдает прежде всего, поскольку вирусу проще и быстрее в нее проникнуть. Но очень быстро поражаются сосуды разной локализации и пространства вокруг них, а также мозг, почки, печень, кишечник.

Мы также знаем, что ковид можно перенести как обычную ОРВИ, но велик риск и серьезно пострадать. При самых тяжелых состояниях развивается сепсис — бурная реакция организма на инфекционный агент.

Анализ крови.
Анализ крови.
pexels.com

Из сосудистых стенок и пораженной ткани легкого выбрасывается огромное количество самых разных биологически активных веществ с труднопроизносимыми названиями. Организм как бы не знает, что делать в такой критической ситуации, и пытается воспользоваться всем, что есть. И вот весь этот «коктейль» попадает в кровь.

Так развивается ДВС-синдром (диссеминированное внутрисосудистое свертывание), при котором появляется микротромбозы в мелких сосудах и макротромбозы в больших магистральных венах и артериях — в общем, буквально везде. И вот этот мощный дисбаланс и ведет к трагическому исходу. Один за другим или все вместе отказывают жизненно важные органы.

Самое печальное, что прогнозировать, как будет развиваться ковид у конкретного человека, практически невозможно. Есть случаи, когда у молодых и здоровых людей молниеносно возникает ДВС-синдром.

Коронавирус. Пандемия.
Коронавирус. Пандемия.
СС0

Наибольший риск при этом у людей, которые живут по принципу «поболит и перестанет». Вот они недомогают несколько дней, вроде «все пройдет», а на седьмой-восьмой день (эти сроки считаются критическими) уже, возможно, будет поздно.

В нашей стране, конечно, есть случаи излечения людей с вирусным стопроцентным поражением легких, но это — медицинский казус, граничащий с чудом.

При этом ковид проявляет себя и в отдаленной перспективе. Так что наличие отрицательного теста — не залог спокойствия. Мировые и российские медицинские данные говорят о том, что независимо от возраста и сопутствующих заболеваний, риск получить инфаркт, инсульт, тромбоз и тромбоэмболию сохраняется до полугода. Этот вопрос еще предстоит тщательно рассмотреть медикам и ученым.

— Поэтому пациентам после перенесенного ковида назначают антитромботические препараты?

— По последним рекомендациям, лечение антикоагулянтами целесообразно продолжать до 45 дней после болезни. И только тем, кто имеет высокий риск развития тромбоза. Постоянно или долго пить эти лекарства нельзя, это может иметь обратный эффект: мы вызовем носовые, желудочные и кишечные кровотечения, например. Это такие шаткие чаши весов.

Коронавирус. Пандемия.
Коронавирус. Пандемия.
CC0

На операционном столе

— Как человеку заподозрить у себя тромбоз?

— Клинические проявления тромбоза бывают не только на фоне ковида. Он может развиваться после оперативных вмешательств, серьезной травмы, при приеме оральных контрацептивов, химиотерапии и др. Для острого венозного тромбоза характерны внезапный отек, постоянная распирающая боль в конечности, синюшность или покраснение кожи ног.

Следует отметить, что довольно часто клинические проявления на фоне тромбоза могут отсутствовать или носят малосимптомный характер. С другой стороны, при хронических заболеваниях вен ног часто наблюдается тяжесть в нижних конечностях, отеки и боли, судороги, парастезии (ощущение жжения, покалывания, «мурашек»), а в более тяжелых ситуациях — трофические нарушения и пигментация.

Крайняя степень — венозная трофическая язва. Чаще она бывает на внутренней поверхности голени. Впрочем, современные медицинские возможности и такое состояние позволяют успешно лечить.

Ноги.
Ноги.
news.rambler.ru

Что касается тромбоэмболии легочных артерий, то она может симптомной или вовсе не проявлять себя. При массивном поражении и закупорке сосудов легких у человека серьезно снижается артериальное давление, появляется тяжелая одышка и сердцебиение, может наступить потеря сознания.

Это состояние, угрожающее жизни человека, требующее экстренной госпитализации и стационарного лечения в специализированном сосудистом центре. Это очень опасно.

Надо сказать, что тромбоэмболия бывает и у стационарных пациентов после хирургических вмешательств — в урологии, гинекологии, онкологии. Примерно в 10% случаев это, так сказать, «чистая» тромбоэмболия, которая связана с развитием тромбоза непосредственно в сосудах легких, а в остальных — это следствие уже имеющегося тромбоза глубоких вен и нижней полой вены.

Операция.
Операция.
Онкологический диспансер.

— Почему так происходит?

— Есть много рисков получить тромбоз в раннем послеоперационном периоде и даже прямо на операционном столе. Этому способствуют сама операция, постельный «обездвиженный» режим, обезвоживание, избыточная масса тела и прочее. Чем старше пациент, тем выше возможность тромбообразования. На это влияет длительность и характер самой операции: если она проводится открыто, а не с помощью миниинвазивных технологий, то риски выше.

Существуют мировые и российские рекомендации по оценке этих рисков. Например, шкала Caprini. Она учитывает все — от заболеваний сердца, перенесенных операций до возраста, беременности и травм, которые когда-либо были у пациента — больше двух десятков параметров, за каждый из которых начисляются баллы. Сейчас в эту шкалу добавляют новые важные факторы риска.

Чем выше риски развития венозного тромбоза, тем больше внимания уделяется профилактике. Она простая — нормальный питьевой режим для пациента, активизация и как можно более ранний подъем на ноги после операции, введение антикоагулянтов (для «разжижения» крови) и обязательное ношение компрессионного трикотажа (чулки, эластичные бинты). Все это ускоряет кровоток в глубоких венах, чтобы не было застоя крови в нижних конечностях и малом тазу.

Врачи. Операция.
Врачи. Операция.
CCO.

Ходить, лежать и обливаться

— Что надо сделать, чтобы сохранить здоровье вен и не довести себя до тромбоза?

— У тромбоза нижних конечностей огромное количеств причин и спусковых механизмов, начиная с онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, заканчивая курением, повышенным холестерином, ожирением и даже переохлаждением.

Есть факторы, которые мы изменить не можем. Например, пол: мужчины примерно в два раза чаще страдают тромбозом глубоких вен. С другой стороны, у женщин в три-четыре раза чаще регистрируются хронические заболевания вен (варикозная болезнь, посттромботическая болезнь, флебопатия). Это, прежде всего, связано с гормональным фоном и репродуктивной функцией — гормон эстроген способен снижать тонус венозной стенки.

Кроме того, у женщин существуют периоды в жизни, когда девять месяцев внутрибрюшное давление повышено. Чем больше беременностей и родов, тем выше риск хронических заболеваний и венозного тромбоза.

Флеболог Алексей Петриков.
Флеболог Алексей Петриков.
Altapress.ru.

Есть еще и наследственный фактор, он, пожалуй, один из главных. Особенность соединительной ткани, мутации, к сожалению, передаются от родителей к детям. Если у кровных родственников в молодом возрасте наблюдались эпизоды тромбоза, то вероятность развития высокая и у потомков. В этом случае необходимо заниматься профилактикой как можно раньше.

Однако многие факторы риска поддаются корректировке. Во-первых, необходим активный образ жизни. Любое движение профилактирует застой крови и заставляет венозную систему быть в тонусе. 70−80% крови из нижних конечностей «качают» икроножные мышцы — это так называемая «мышечно-венозная помпа».

Полезен контрастный душ. Да, тот самый, который практиковали в советских детских садиках. Только надо его делать правильно: круговыми движениями снизу вверх, чередуя прохладную и теплую по переносимости воду.

Вполне можно бороться с гиподинамией и избыточной массой тела, чтобы снизить риски тромбоза. А также следить за внутрибрюшным давлением: часто к патологии вен приводят запоры и синдром раздраженного кишечника.

Диета. Похудение.
Диета. Похудение.
СС0

Конечно, стоит сказать и о высоких каблуках. Физиологичным считается каблук высотой пять-семь сантиметров. Ходить постоянно на «высоте» 10−15 см нельзя. Голеностопный сустав — это тоже дополнительный насос для крови, в деформированном, неестественном состоянии он не работает.

Далее возникает воспаление, повреждается венозный клапан, давление в венах повышается, а мышечного каркаса, чтобы его сдерживать, практически нет, так что вены расширяются, и появляются варикозные некрасивые узлы, которые заметны невооруженным глазом.

Варикозным расширением вен страдает, кстати, только человек и больше никто в живой природе. Если чувствуете тяжесть и отеки после рабочего дня, можно закинуть ноги на спинку дивана и полежать так 30−40 минут: кровь пойдет в направлении сердца самотеком. Если человек лежит, то в таком положении давление в венозном русле стремится к нулю. Для сравнения, в положении стоя это 90−100 мм водного столба.

Женские ноги.
Женские ноги.
fishki.net.

— То есть, бегая, мы повышаем риск варикоза, а лежа — тромбоза.

— Это не совсем так. Кратковременное и непродолжительное положение тела особо на эти ситуации не влияет. На развитие, как хронических заболеваний вен, так и острых состояний оказывает влияние комплекс факторов риска, действующих постоянно или длительно. Дополнительный провоцирующий фактор часто может являться весомым в плане развития тромбоза или тромбоэмболии. Нужна, конечно, золотая середина.

При этом надо понимать, что при обнаружении любых симптомов, о которых мы говорили в начале, надо обращаться к специалисту. Нередко к нам попадают пациенты уже с трофическими язвами, которым требуется операция. Многие ее боятся и лечатся народными средствами, усугубляя ситуацию.

Кто такой Алексей Петриков

Доктор медицинских наук по специальностям: хирургия, гематология и переливание крови. Врач высшей квалификационной категории по специальностям: хирургия и сердечно-сосудистая хирургия.

Профессор кафедры факультетской хирургии с курсом дополнительного профессионального образования Алтайского государственного медицинского университета, доцент ВАК. Автор более 200 опубликованных научных работ, трех монографий, семи учебно-методических пособий, одного патента на изобретение.

Член Исполнительного совета Ассоциации флебологов России, член Российского общества хирургов, член ассоциации сердечно-сосудистых хирургов России. Российский эксперт в области патологии сосудов различной локализации. Соавтор национальных клинических рекомендаций по острым и хроническим заболеваниям вен.

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