Барнаульские врачи рассказали, как новейшая лазерная «пушка» превращает почечные камни в пыль

Главный врач городской клинической больницы № 11 Андрей Коломиец сравнивает новую лазерную установку, способную в пыль раздробить камни в мочевом пузыре, с запуском ракеты. «Это прорыв в технологиях», — говорит он. Урологи и пациенты уже оценили преимущества нового метода. Операции стали быстрыми и безболезненными.

Без боли и «бильярда»

Ранее урологи использовали ультразвуковой и ударно-волновой методы дробления камней в мочевом пузыре. Но при этом существовал так называемый эффект бильярдного шара — отскок камня или его частей обратно в почку, достать которые было трудно.

При новом методе такого не происходит: камень дробится в том месте, где обнаружен, и не на куски, а сразу в настоящую пыль, которая потом безболезненно выводится с мочой. Кроме того, поскольку лазер не нагревается, эпителий внутренних органов не получает микроожогов, что позволяет пациенту быстрее восстанавливаться после операции.

Сама процедура занимает не больше 40−50 минут. Сейчас аппарат осваивают на плановых операциях, затем можно будет делать и экстренные вмешательства.

Били и разбили

Врачи подчеркивают, что и консервативные методы дробления камней являются в некоторых случаях эффективными, но если они не помогают, то будет использоваться новый лазер.

Камни, образующиеся в человеческом организме, бывают разной плотности — от буквально «глиняных» до «гранитных». Новый лазер способен превратить в пыль любой.

Яркий тому пример — пациент 11-й больницы Игорь Заречнев. Он рассказал, что огромный камень диаметром 20 мм, образовавшийся в его правой почке, подошел к мочеточнику. Врачи четырежды пытались разбить камень дистанционно через кожу с помощью специальной мембраны, но он не поддался — оказался слишком твердым. Помог только лазер.

Операция. Больница № 11. Altapress.ru.

«Надеюсь жить»

Преимущество FIBERLASE U2 в его универсальности. Этот аппарат позволяет не только дробить камни, но и удалять опухоли мочевыводящих путей, причем во всех отделах: в почках, почечных лоханках и мочеточнике.

При этом операция проходит без кровотечений, потому что лазер сочетает в себе и скальпель, и коагулятор — медицинский «сварочный аппарат», запаивающий сосуды в месте разрезания.

Бывшая пациентка урологического отделения Наталья Полякова рассказывает, что год назад после «плохих анализов» мочи ее долго лечили антибиотиками по месту жительства, а потом обнаружили опухоль в мочевом пузыре. Ей была сделана операция.

«Страшно не было. Единственно, я боялась, что у меня ноги не пошевелятся после анестезии, — вспоминает Наталья. — Уже на следующий день мне убрали катетеры, я встала и пошла. Никакого дискомфорта. С тех пор я проходила обследования два раза, и, слава Богу, никаких рецидивов нет. Я надеюсь жить еще долго».

Операция. Больница № 11. Altapress.ru.

Цена вопроса

«Среди недостатков предыдущих лазеров — сильное нагревание. Для них нужна хорошая система охлаждения. Более того, „лампочки“, которые пускают лазерный луч, при этом перегорают, а стоят очень дорого», — рассказывает Андрей Коломиец.

У нового аппарата есть разные модификации, 11-я больница, имеющая самое мощное в Барнауле урологическое отделение, подобрала ту, что нужна как раз в урологии.

Для больницы важное значение имела цена. Аппарат стоит 4,4 млн рублей в отличие от западных аналогов, которые примерно в пять раз дороже. Кроме того, он не требует дополнительного дорогостоящего обслуживания, менять нужно только лазерное волокно.

Установка на основе тулиевого излучателя FIBERLASE U2 — это отечественная разработка, представляющая небольшой ящик весом около 40 кг.

Аппарат испытали год назад. Провели несколько операций. «Урологи наши тогда на мне буквально повисли: „Что хотите делайте, но эта штука нам нужна“, — вспоминает главврач. — И вот сейчас, особенно когда разрешили плановую помощь, они готовы вообще не выходить из операционной».

Поскольку аппарат не нагревается, длительность включения у него не ограничена и работать он может практически круглосуточно, при этом не занимает много места в операционной.

Операция. Больница № 11. Altapress.ru.

Рождение в муках

Алтайский край находится в числе первых в стране по количеству населения, страдающего мочекаменной болезнью. Из-за высокой минерализации воды у людей происходит нарушение обменных процессов и скапливание солей. Камни образуются в почках, потом срываются с мест прикрепления, выходят в лоханку и забивают мочеточник.

По статистике, до 80% камней меньше 5 мм отходят самостоятельно. В 40% случаев может выйти образование до 8 мм. Сантиметровые и большие по размеру камни приходится дробить. Если такой «булыжник» попал в мочевыводящие пути, пациенту требуется экстренная помощь.

«Возникают сильнейшие боли, почки „сморщиваются“, идет нагноение. В общем, масса впечатляющих моментов для пациента», — рассказывает Андрей Коломиец.

«Боль от почечной колики еще в старых монографиях ученые характеризовали выражением „лезть на стену“, — подтверждает заведующий урологическим отделением больницы Игорь Сибуль. — Такую боль можно сравнить разве только с тяжелыми родами. Боль не утихает, сопровождается тошнотой и рвотой, человек не может принять такое положение тела, которое бы облегчало страдания. Если вы придете к нам в дежурные дни, то увидите, что пациенты кричат и мечутся по приемному покою».

Операция. Больница № 11. Altapress.ru.

Больше воды

Городская клиническая больница № 11 — единственная, где есть несколько аппаратов для неконтактной литотрипсии (дробления камней), поэтому и пациентов здесь достаточно много. По словам заведующего, в целом больница принимает 3−3,5 тыс. больных в год, из них 60−70% пациентов именно с мочекаменной болезнью.

По статистике, мочекаменной болезнью страдает каждый пятый житель Алтайского края. Ей подвержены мужчины и женщины всех возрастов. Единственный способ уберечься от этой напасти — профилактика.

Игорь Сибуль подчеркивает, что нельзя отказывать себе в воде. Если пить много, то соли с большей вероятностью выведутся из организма без образования камней.

Цифра 30 мл на килограмм массы тела в день — столько воды советуют выпивать врачи для нормального функционирования организма, в том числе для выведения лишних солей.

УЗИ может показать любые образования в мочевыводящей системе, поэтому данную процедуру нужно проходить как минимум раз в год, чтобы при случае вовремя обратиться за врачебной помощью и не затягивать до адских болей.