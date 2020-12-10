Барнаульские врачи рассказали в видеоформате, как на ранней стадии обнаружить рак

Торакальные хирурги алтайского онкодиспансера на время отложили скальпели и зажимы, чтобы рассказать жителям региона о признаках тяжелой болезни и о том, как важно вовремя ее обнаружить.

Рак легко — большая проблема для Алтайского края. Опухоли органов дыхания диагностируются чаще других онкопатологий — примерно 1300 новых случаев ежегодно. Причем, за последние 10 лет заболеваемость выросла на 13%.

И если в целом о причинах возникновения злокачественных опухолей ученые спорят до сих пор, то основной фактор развития патологий органов дыхания уже много лет ни у кого не вызывает сомнений. Практически в 90% случаев рак легких, бронхов и трахеи вызывает курение. Просто болезнь у разных людей проявляется в разном возрасте.

Табачный дым, содержащий более 40 сильнейших канцерогенов, и его высокая температура, провоцирующая регулярные ожоги и хроническое воспаление, с каждой выкуренной сигаретой приближают курильщика к трагедии.

Видеопроект про рак легкого был инициирован онкологическим сообществом Алтайского края для того, чтобы повысить выявляемость этого заболевания на ранних стадиях, когда оно еще поддается лечению. Инициативу врачей также поддержала фармацевтическая компания Bristol-Myers Squibb.

«Лечить болезнь нужно за три года до ее начала, говорят китайские мудрецы. Чем раньше удается обнаружить проблему, тем проще с ней справиться», — предупредил один из участников проекта, торакальный хирург Павел Музалевский.