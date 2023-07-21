Барнаульские врачи ввели новую методику T-SPOT. Кому она поможет

Консультативно-диагностический центр Алтайского края первым в регионе запустил методику T-SPOT для диагностики туберкулеза. Специальное оборудование (электронная лупа) недавно была закуплена в лабораторию, а на прошлой неделе сотрудники центра прошли обучение новому методу диагностики.

Главная особенность метода T-SPOT заключается в том, что он позволяет обнаружить инфекцию в латентной форме. Также в отличие от подкожных проб Манту и Диаскинтеста, в методике T-SPOT исключен контакт пациента с туберкулином и антигенами микобактерий туберкулеза, то есть нет необходимости провоцировать иммунный ответ. Все, что нужно – стандартная проба крови. Пробирка хранится максимум восемь часов, поскольку нарушение сроков может негативно сказаться на результатах тестирования.

Диагностика туберкулеза методом T-SPOT показана пациентам с онкологическими, аутоиммунными заболеваниями, ВИЧ-инфекцией, ослабленным иммунитетом, при обострении аллергии и хронических заболеваний, тем, кто имеет противопоказания для проведения кожных проб и пр.

Исследование проводится следующим образом: в образце крови определяется число Т-лимфоцитов, которые продуцируют интерферон-гамма. Так выявляют, есть ли иммунный ответ и присутствуют ли в организме микобактерии туберкулеза.

T-SPOT не имеет побочных реакций и противопоказаний. Он показан новорожденным, беременным и кормящим женщинам и выявляет заражение даже через три недели после инфицирования.

Ранее в регионе это исследование проводилось только в частных клиниках, которые брали пробу и отправляли ее для анализа в Москву, теперь же методика T-SPOT стала более доступной для жителей Алтайского края.