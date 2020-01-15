Барнаульских депутатов потрясло посещение пункта выдачи льготных лекарств

Депутаты Оксана Молодых и Алексей Якунин, представляющие партию «Справедливая Россия» после обращений горожан посетили муниципальную аптеку № 306, где выдают льготные препараты.

« Осуществляется абсолютно издевательским способом. Люди стоят в очереди часами. Многие из них приходят, разворачиваются и уходят, потому что по состоянию здоровья не имеют возможности отстаивать многочасовые очереди. В помещении аптеки пара лавочек, на которых места хватает лишь единицам», — цитирует Молодых пресс-центр партии.