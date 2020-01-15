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Здоровье

Барнаульских депутатов потрясло посещение пункта выдачи льготных лекарств

Депутаты Барнаульской гордумы испытали шок, когда пришли в пункт получения льготных лекарств. Народные избранники отправились в рейд по аптекам и попали в большую очередь.

В пункте выдачи льготных лекарств.
В пункте выдачи льготных лекарств.
altai.spravedlivo.ru

Депутаты Оксана Молодых и Алексей Якунин, представляющие партию «Справедливая Россия» после обращений горожан посетили муниципальную аптеку № 306, где выдают льготные препараты.

« Осуществляется абсолютно издевательским способом. Люди стоят в очереди часами. Многие из них приходят, разворачиваются и уходят, потому что по состоянию здоровья не имеют возможности отстаивать многочасовые очереди. В помещении аптеки пара лавочек, на которых места хватает лишь единицам», — цитирует Молодых пресс-центр партии.

В пункте выдачи льготных лекарств.
В пункте выдачи льготных лекарств.
altai.spravedlivo.ru

Горожане говорят, что проблема не только в очередях, но и в постоянном дефиците препаратов, который объясняют тем, что они находятся «в стадии закупа».

«Во время нашего приезда в очереди находилось около 50 (!) человек. На одного человека требуется минимум пять минут. Несложно подсчитать, сколько стоять крайним в очереди до заветного окошка выдачи лекарств. И не факт еще, что требуемое вам лекарство есть в наличии. По словам льготников, некоторые препараты приходится ждать два-три месяца», — добавил Алексей Якунин.

О проблеме проверяющие сообщили депутату Госдумы Александру Терентьеву, который направил официальный запрос в прокуратуру Алтайского края.

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