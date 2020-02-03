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3 февраля -23°C

Барнаульский андролог рассказал о мужском бесплодии сложными, а потом простыми словами

Андролог Сергей Скоркин — один из самых молодых специалистов в области мужского здоровья в Алтайском крае. В интервью altapress.ru он рассказал, как важно мужчине признать, что он тоже может быть бесплодным, и не сваливать ответственность на женщин. А еще — почему нельзя толстеть и перегревать яички.

Сергей Скоркин.
Сергей Скоркин.
Предоставлено altapress.ru.

В первую очередь нужно разобраться, что такое мужское бесплодие. Правильный диагноз — «нарушение репродуктивной функции». Это не приговор — проблема успешно решается. «А бесплодие, это когда уже все — полное отсутствие сперматозоидов», — отмечает Сергей.

Раньше за проблему зачатия «отдувались» в основном женщины. Сейчас условия такие, что у мужчин нарушения встречаются все чаще. По статистике, мужское бесплодие — это 50% случаев. Объясняется все достаточно просто — экологией, условиями быта, питания и образом жизни.

Проблема не в голове

Сергей Скоркин,
врач-андролог:

Большой упор люди делают на работу — мало отдыхают, много трудятся. У современного человека стрессов стало больше. Так что проблемы приобретенные.

Страх. Стресс.
Страх. Стресс.
СС0

Стрессы и постоянное угнетенное состояние запускают симпато-адреналовую систему, которая вызывает существенные сдвиги в организме.

«Проще говоря, любой стресс оказывает определенное влияние на организм, а действует он через сложную систему гормонов, которые приводят к проблемам с репродуктивной функцией», — поясняет врач.

Зачем мужчине женская хромосома

Сергей Скоркин,
врач-андролог:

Стресс может испортить сперму, а психические проблемы — нет. Если у душевнобольного взять сперму, она будет совершенно здоровая. Если, конечно, у него нет других заболеваний.

Сергей Скоркин.
Сергей Скоркин.
Предоставлено altapress.ru.

Однако существуют и врожденные нарушения репродуктивной функции, например синдром Клайнфельтера. Это генетическое заболевание, при котором у мужчины образуется дополнительная женская хромосома Х.

«Проще говоря, у женщины кариотип XX, у мужчины — XY, но при этой патологии у пациентов наблюдается кариотип XXY. Из-за лишней хромосомы сперматозоиды не вырабатываются. Тогда пары вынуждены прибегать к донорскому материалу — подбирают мужчину, фенотипически похожего на партнера», — поясняет врач.

Бесплодный брак

Сергей Скоркин,
врач-андролог:

Если партнеры живут половой жизнью без контрацепции и у них не получается достичь беременности в течение года — ставится диагноз «бесплодный брак». В таком случае обследование необходимо и женщине, и мужчине. Это проблема обоих.

Мужчина, женщина, ребенок.
Мужчина, женщина, ребенок.
СС0

Мужчинам сложнее признать, что они имеют проблемы по «этой» части. Однако нарушение репродуктивной функции может возникнуть внезапно, даже если раньше его не было.

«Он пришел и говорит: „У меня уже есть ребенок от первого брака, ему 16 лет, так что проблемы у жены“. Но это означает, что 16 лет назад мужик мог делать детей, а вот может ли сейчас — вопрос», — рассказывает Сергей.

«Проще говоря, мужчинам тоже необходимы обследования. Например, спермограмма. Именно на этом этапе пациент попадает к андрологу. Врач смотрит результаты анализов и, если сперма нормальная, закрывает вопрос — у пациента все в порядке. Если нет, назначает лечение. Это совсем не страшно», — поясняет врач.

Мужчина и женщина.
Мужчина и женщина.

Ребенок из пробирки

Сергей Скоркин,
врач-андролог:

Экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) — один из методов вспомогательной репродуктивной технологии, к которому прибегают 80% бесплодных пар. Это выход, даже когда у обоих партнеров наблюдается нарушение репродуктивной функции.

Чтобы повысить вероятность зачатия, женщинам проводят стимуляцию суперовуляции, когда гормоны атакуют яичники и вызревает не одна яйцеклетка, как положено, а пять, шесть, восемь, шестнадцать. У мужчин все проще: они идут в специальную комнатку с плакатами, а потом им приносят банку.

"Проще говоря, ЭКО — это оплодотворение вне тела. Берется яйцеклетка у женщины, сперматозоид у мужчины. Яйцеклетка кидается в сперматозоиды, а там уже какой заползет, такой заползет", — поясняет врач.

Пара. Мужчина и женщина.
Пара. Мужчина и женщина.
СС0

Здоровый сперматозоид

Сергей Скоркин,
врач-андролог:

Общемировая статистика говорит, что удачного результата при ЭКО достигают лишь 30−33% пар. Однако стоит учесть, что это не естественный процесс, так что треть успешных случаев от всей массы — тоже неплохо.

Проблемы мужского здоровья часто зависят от образа жизни. Чтобы не допустить их возникновения, нужно нормализовать режим труда и отдыха и обеспечить нормальное кровообращение по малому тазу.

«Проще говоря, если планируете зачатие, высыпайтесь, ограничьте потребление алкоголя, исключите курение и сидячий образ жизни, насколько это возможно, и минимизируйте посещение бань, саун — нельзя допускать перегрев», — поясняет врач.

Ожирение. Лишний вес.
Ожирение. Лишний вес.
СС0.

Мужчинам нельзя толстеть

Сергей Скоркин,
врач-андролог:

Жир у мужчин — не просто запас энергии, а активная часть эндокринной системы. Он выделяет кучу гормональных веществ, в том числе ароматазу. Она переводит тестостерон в эстрадиол — женский гормон.

Эстрадиол угнетает гипофиз и снижает выработку тестостерона. Это негативно влияет на мужской организм и может привести к эректильной дисфункции.

«Проще говоря, мужчинам нельзя толстеть! Жир приведет к падению тестостерона, а следом пропадут утренние эрекции и интерес к сексу», — поясняет врач.

Часы. Время.
Часы. Время.
открытые источники (CC0)

Время — риск

Сергей Скоркин,
врач-андролог:

Нарушение репродуктивной функции — максимально упрощенный диагноз, ведь причин может быть масса: концентрация сперматозоидов, их подвижность и строение.

Врач индивидуально подбирает лечение для каждого пациента и регулирует его в процессе. Это объясняется тем, что одно и то же заболевание может протекать по-разному, а организм — по-разному отвечать на терапию.

«Проще говоря, лечиться — не борщ готовить. Чтобы избавиться от уретрита, нужно 10 дней, от простатита — 28, а некоторые проблемы приходится решать по полгода. Чем дольше тянете, тем сложнее потом лечиться, а последствия могут быть необратимы», — поясняет врач.

Мужчина и женщина.
Мужчина и женщина.
СС0.

Счастливый конец

Сергей Скоркин,
врач-андролог:

Пришел ко мне пациент с азооспермией — нет сперматозоидов в эякуляте. Мы провели обследование, а у него плохой тестостерон. Выровняли, но на фоне наших действий ожидаемо упал ФСГ — нужно ловить момент, когда оба показателя будут в норме. Все сделали и получили отличные сперматозоиды. Это заняло почти два года. ЭКО провели только в конце 2019-го. Все успешно, беременность протекает. А ведь мужик думал, что все.

Есть мужчины, которые осознают риски и приходят обследоваться из интереса или целенаправленно для подготовки к зачатию. Но бывают случаи, когда проблему осознает лишь женщина, и ей приходится вести мужа к специалисту буквально за руку.

Сергей Скоркин,
врач-андролог:

Жена рассказывает, а муж молчит. Я говорю, что нужно сдать анализы. Условия — полтора-два часа не мочиться. Спрашиваю у мужа, когда мочился последний раз. А отвечает все равно жена. Таких пар немного, но они есть. Наша задача — получить здоровое потомство.

Мужчина, женщина и ребенок в коляске.
Мужчина, женщина и ребенок в коляске.
Михаил Хаустов

Где лечиться в Барнауле?

Мужское бесплодие — узкий профиль. Не каждый уролог сможет помочь пациенту с такой проблемой. За эффективным лечением нужно идти к андрологу. Легче всего попасть на прием к этому специалисту в «Академии мужского здоровья» в Краевой клинической больнице.

Сложнее — в «ДАР». Там работает приходящий уролог и принимает пациентов только по субботам. Также можно обратиться в частные клиники (АМЦ, «Мать и дитя»), но за прием у специалиста придется заплатить.

Справка

В 2018 году на базе Краевой клинической больницы открыли «Академию мужского здоровья», где по полису ОМС можно бесплатно посетить андролога и провести необходимые обследования. Процедура ЭКО тоже делается бесплатно — ежегодно на Алтайский край выделяется 1200 квот, которые делят между собой Краевая клиническая больница и «ДАР». Также по 10 квот отдается частным клиникам («Сибирский институт репродукции и генетики», «Мать и дитя»). В платной клинике ЭКО стоит около 70 тыс. рублей, прием у андролога — 750−950 рублей, спермограмма — 850 рублей, хирургическое лечение мужского бесплодия (PESA, TESA, micro TESE) — около 16 тыс. рублей.

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