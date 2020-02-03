Барнаульский андролог рассказал о мужском бесплодии сложными, а потом простыми словами

Андролог Сергей Скоркин — один из самых молодых специалистов в области мужского здоровья в Алтайском крае. В интервью altapress.ru он рассказал, как важно мужчине признать, что он тоже может быть бесплодным, и не сваливать ответственность на женщин. А еще — почему нельзя толстеть и перегревать яички.

В первую очередь нужно разобраться, что такое мужское бесплодие. Правильный диагноз — «нарушение репродуктивной функции». Это не приговор — проблема успешно решается. «А бесплодие, это когда уже все — полное отсутствие сперматозоидов», — отмечает Сергей.

Раньше за проблему зачатия «отдувались» в основном женщины. Сейчас условия такие, что у мужчин нарушения встречаются все чаще. По статистике, мужское бесплодие — это 50% случаев. Объясняется все достаточно просто — экологией, условиями быта, питания и образом жизни.

Проблема не в голове

Сергей Скоркин,

врач-андролог:

Большой упор люди делают на работу — мало отдыхают, много трудятся. У современного человека стрессов стало больше. Так что проблемы приобретенные.

Страх. Стресс. СС0

Стрессы и постоянное угнетенное состояние запускают симпато-адреналовую систему, которая вызывает существенные сдвиги в организме.

«Проще говоря, любой стресс оказывает определенное влияние на организм, а действует он через сложную систему гормонов, которые приводят к проблемам с репродуктивной функцией», — поясняет врач.

Зачем мужчине женская хромосома

Сергей Скоркин,

врач-андролог:

Стресс может испортить сперму, а психические проблемы — нет. Если у душевнобольного взять сперму, она будет совершенно здоровая. Если, конечно, у него нет других заболеваний.

Сергей Скоркин. Предоставлено altapress.ru.

Однако существуют и врожденные нарушения репродуктивной функции, например синдром Клайнфельтера. Это генетическое заболевание, при котором у мужчины образуется дополнительная женская хромосома Х.

«Проще говоря, у женщины кариотип XX, у мужчины — XY, но при этой патологии у пациентов наблюдается кариотип XXY. Из-за лишней хромосомы сперматозоиды не вырабатываются. Тогда пары вынуждены прибегать к донорскому материалу — подбирают мужчину, фенотипически похожего на партнера», — поясняет врач.

Бесплодный брак

Сергей Скоркин,

врач-андролог:

Если партнеры живут половой жизнью без контрацепции и у них не получается достичь беременности в течение года — ставится диагноз «бесплодный брак». В таком случае обследование необходимо и женщине, и мужчине. Это проблема обоих.

Мужчина , женщина , ребенок. СС0

Мужчинам сложнее признать, что они имеют проблемы по «этой» части. Однако нарушение репродуктивной функции может возникнуть внезапно, даже если раньше его не было.

«Он пришел и говорит: „У меня уже есть ребенок от первого брака, ему 16 лет, так что проблемы у жены“. Но это означает, что 16 лет назад мужик мог делать детей, а вот может ли сейчас — вопрос», — рассказывает Сергей.

«Проще говоря, мужчинам тоже необходимы обследования. Например, спермограмма. Именно на этом этапе пациент попадает к андрологу. Врач смотрит результаты анализов и, если сперма нормальная, закрывает вопрос — у пациента все в порядке. Если нет, назначает лечение. Это совсем не страшно», — поясняет врач.

Мужчина и женщина.

Ребенок из пробирки

Сергей Скоркин,

врач-андролог:

Экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) — один из методов вспомогательной репродуктивной технологии, к которому прибегают 80% бесплодных пар. Это выход, даже когда у обоих партнеров наблюдается нарушение репродуктивной функции.

Чтобы повысить вероятность зачатия, женщинам проводят стимуляцию суперовуляции, когда гормоны атакуют яичники и вызревает не одна яйцеклетка, как положено, а пять, шесть, восемь, шестнадцать. У мужчин все проще: они идут в специальную комнатку с плакатами, а потом им приносят банку.

"Проще говоря, ЭКО — это оплодотворение вне тела. Берется яйцеклетка у женщины, сперматозоид у мужчины. Яйцеклетка кидается в сперматозоиды, а там уже какой заползет, такой заползет", — поясняет врач.

Пара. Мужчина и женщина. СС0

Здоровый сперматозоид

Сергей Скоркин,

врач-андролог:

Общемировая статистика говорит, что удачного результата при ЭКО достигают лишь 30−33% пар. Однако стоит учесть, что это не естественный процесс, так что треть успешных случаев от всей массы — тоже неплохо.

Проблемы мужского здоровья часто зависят от образа жизни. Чтобы не допустить их возникновения, нужно нормализовать режим труда и отдыха и обеспечить нормальное кровообращение по малому тазу.

«Проще говоря, если планируете зачатие, высыпайтесь, ограничьте потребление алкоголя, исключите курение и сидячий образ жизни, насколько это возможно, и минимизируйте посещение бань, саун — нельзя допускать перегрев», — поясняет врач.

Ожирение. Лишний вес. СС0.

Мужчинам нельзя толстеть

Сергей Скоркин,

врач-андролог:

Жир у мужчин — не просто запас энергии, а активная часть эндокринной системы. Он выделяет кучу гормональных веществ, в том числе ароматазу. Она переводит тестостерон в эстрадиол — женский гормон.

Эстрадиол угнетает гипофиз и снижает выработку тестостерона. Это негативно влияет на мужской организм и может привести к эректильной дисфункции.

«Проще говоря, мужчинам нельзя толстеть! Жир приведет к падению тестостерона, а следом пропадут утренние эрекции и интерес к сексу», — поясняет врач.

Часы. Время. открытые источники ( CC0)

Время — риск

Сергей Скоркин,

врач-андролог:

Нарушение репродуктивной функции — максимально упрощенный диагноз, ведь причин может быть масса: концентрация сперматозоидов, их подвижность и строение.

Врач индивидуально подбирает лечение для каждого пациента и регулирует его в процессе. Это объясняется тем, что одно и то же заболевание может протекать по-разному, а организм — по-разному отвечать на терапию.

«Проще говоря, лечиться — не борщ готовить. Чтобы избавиться от уретрита, нужно 10 дней, от простатита — 28, а некоторые проблемы приходится решать по полгода. Чем дольше тянете, тем сложнее потом лечиться, а последствия могут быть необратимы», — поясняет врач.

Мужчина и женщина. СС0.

Счастливый конец

Сергей Скоркин,

врач-андролог:

Пришел ко мне пациент с азооспермией — нет сперматозоидов в эякуляте. Мы провели обследование, а у него плохой тестостерон. Выровняли, но на фоне наших действий ожидаемо упал ФСГ — нужно ловить момент, когда оба показателя будут в норме. Все сделали и получили отличные сперматозоиды. Это заняло почти два года. ЭКО провели только в конце 2019-го. Все успешно, беременность протекает. А ведь мужик думал, что все.

Есть мужчины, которые осознают риски и приходят обследоваться из интереса или целенаправленно для подготовки к зачатию. Но бывают случаи, когда проблему осознает лишь женщина, и ей приходится вести мужа к специалисту буквально за руку.

Сергей Скоркин,

врач-андролог:

Жена рассказывает, а муж молчит. Я говорю, что нужно сдать анализы. Условия — полтора-два часа не мочиться. Спрашиваю у мужа, когда мочился последний раз. А отвечает все равно жена. Таких пар немного, но они есть. Наша задача — получить здоровое потомство.

Мужчина , женщина и ребенок в коляске. Михаил Хаустов

Где лечиться в Барнауле?

Мужское бесплодие — узкий профиль. Не каждый уролог сможет помочь пациенту с такой проблемой. За эффективным лечением нужно идти к андрологу. Легче всего попасть на прием к этому специалисту в «Академии мужского здоровья» в Краевой клинической больнице.

Сложнее — в «ДАР». Там работает приходящий уролог и принимает пациентов только по субботам. Также можно обратиться в частные клиники (АМЦ, «Мать и дитя»), но за прием у специалиста придется заплатить.