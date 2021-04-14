Барнаульский дерматолог рассказала, к каким проблемам с кожей может привести коронавирус и каковы меры защиты

Коронавирус прибавил работы дерматологам. Врачи быстро распознали, как он проявляется на коже. Оказалось, что и после болезни могут возникнуть проблемы, а меры защиты иногда становятся источником новых заболеваний. Дерматолог краевого диагностического центра Дарья Сметанина рассказала, чем опасен ковид во время болезни и после.

— Прошел уже год с тех пор , как объявили пандемию , а врачи находят все новые симптомы и последствия болезни. Как отражается ковид на здоровье кожи?

— Проблемы можно разделить на две группы — это кожные проявления, непосредственно вызванные COVID-19, и заболевания, связанные с условиями нашей жизни в пандемию.

Как оказалось, кожные проявления COVID-19 весьма разнообразны, но преобладают пятнисто-папулезные высыпания, которые раньше дерматологи и инфекционисты видели у пациентов с другими вирусными инфекциями. Встречаются пузырьковая сыпь, напоминающая ветряную оспу, крапивница, пурпура.

Весьма необычный симптом был выявлен у некоторых больных коронавирусной инфекцией — так называемые «ковидные пальцы». Это покраснения и отеки кончиков пальцев рук и ног, на которых располагаются пузырьки, что в совокупности напоминает картину обморожения, что свидетельствует о тяжелом течении инфекции.

Дарья Сметанина , дерматолог. Диагностический центр.

— А после болезни есть какие-то проявления?

— Сейчас мы как раз больше работаем с постковидными проблемами. Из них главная — выпадение волос. Я отмечаю увеличение числа пациентов с острым телогеновым выпадением. В фазе телогена волосы перестают расти, но все еще сохраняются в коже.

Теперь представьте, что постковидное выпадение волос может достигать 40%. Это весьма ощутимо и серьезно пугает наших пациентов. Мне нередко приносят в полиэтиленовых пакетах внушительные пучки волос, выпавших буквально за последние сутки.

Подобное явление связано с длительной лихорадкой, лечением антибиотиками, антикоагулянтами, явлениями васкулита (воспалительного процесса в сосудах), который в развитии инфекции играет роль первой скрипки.

Потеря волос может происходить и во время болезни, но чаще всего начинается спустя два-три месяца после того, как человек выздоровел, так что он может не увидеть причинно-следственной связи с ковидом.

Женщина. Волосы. ССО

Но есть и положительный момент, могу всех успокоить: волосы восстановятся даже без особых врачебных вмешательств.

— То есть идти к врачу не надо?

— Пугаться и паниковать точно не надо. А к врачу надо идти обязательно. И медлить нельзя, стоит обращаться к дерматологу или трихологу, поскольку под маской посткоронавирусной алопеции могут скрываться и другие виды, например андрогенетическая или рубцовая алопеции.

Самостоятельно человек не сможет определить, что ему делать, поможет только специалист.

Нередко люди сами назначают себе лечение. Например, принимают разрекламированный витамин D3, который не решит проблему, потому что на сегодняшний день нет никакой доказательной базы, что D3 может лечить алопеции.

Страх. CCO

— Ковид действует и на нервную систему человека , многим переболевшим даже требуется психолог. Это как-то влияет на кожу?

— Ковид действительно разбалансирует нервную систему. Сначала есть страх заболеть, потом страх умереть, страх не выздороветь. Требуется долгий восстановительный период. Пациенты паникуют и страдают от этого. А еще если и проблемы с кожей появились или стали волосы выпадать, паника усиливается.

Наши пациенты иногда находятся в хроническом стрессе, что еще более усугубляет все проблемы.

— Ношение масок способно навредить коже?

— Да. Коллеги-дерматологи даже придумали такой забавный термин — маскне, от слов «маска» и «акне». Взрослые люди часто сталкиваются с угревыми высыпаниями после ношения маски. Возможны тот же контактный дерматит или ангулярный хейлит, по-простому заеда в уголках рта.

Коронавирус. Пандемия. Маска. CC0

Только важно уточнить, что к появлению высыпаний на лице чаще всего приводит как раз неправильное ношение маски, когда она не закрывает полностью органы дыхания, а находится под носом или, что еще хуже, на подбородке.

Таким образом маска не только не защищает от попадания коронавируса в дыхательные пути, но и ведет к проблемам с кожей. Она более плотно прилегает к коже нижней части лица, чем при правильном применении, поэтому вызывает трение и парниковый эффект.

Это способствует размножению микробов, которые в норме присутствуют на коже, но в таких условиях активно размножаются.

Маску необходимо менять каждые два-три часа, маску с клапаном — каждые шесть-восемь часов. Это известный факт. Я сталкивалась с тем, что пожилые пациенты для экономии стирают и гладят одноразовые медицинские маски, и они потом получаются махровыми. Так делать категорически нельзя.

Маска. unsplash.com

Для многих одноразовая маска становится многоразовой: бросил где-нибудь в машине или на работе, потом снова надел. Микрофлора у нас на лице богатая, и грязная маска провоцирует размножение бактерий, а значит — угреподобные высыпания.

Многоразовые маски, кстати, тоже иногда выглядят весьма плачевно — откровенно грязные. Их надо часто менять, обязательно стирать с последующим проглаживанием утюгом с функцией пара. Причем маска не должна быть влажной при использовании.

— А что скажете о перчатках? Работники магазинов , например , их носят целый день.

— Есть люди, которые не переносят латекс. Но об этой своей особенности узнали только сейчас, когда стали вынуждены носить перчатки.

Но чаще дело не в перчатках, а в антисептиках, которыми люди постоянно и бесконтрольно пользуются. В начале пандемии нас уверяли, что частое использование кожных антисептиков обязательно и снижает риск заражения коронавирусом.

Но вместе с тем зачастую антисептик провоцирует простые раздражительные контактные дерматиты. Они проявляются в виде красных пятен, сухости, болезненных трещин. Могут сопровождаться зудом.

Руки. Открытые источники в Интернете

— Есть мнение , что антисептики вовсе не обязательны в использовании , достаточно простого мыла.

— Да, сейчас есть большое количество исследований, которые показали, что мытье рук с мылом нисколько не уступает антисептикам по эффективности профилактики коронавирусной инфекции.

Если есть возможность, помойте руки с обычным туалетным мылом, неважно, жидким или кусковым, и вытрите насухо.

Конечно, если вы ехали в транспорте, ходили по магазинам и сильно переживаете, то можно воспользоваться антисептиком, хотя все же лучше дотерпеть до дома и просто помыть руки.