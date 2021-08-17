Барнаульский дерматолог рассказала о массивном выпадении волос после коронавируса

Почти каждый перенесший COVID-19 жалуется: на расческе становится все больше волос, а на голове — все меньше. Сильное выпадение может начаться как во время болезни, так и через несколько месяцев после выздоровления. Дерматолог Диагностического центра Алтайского края Дарья Сметанина рассказала, как коронавирус действует на волосы, надо ли обращаться к врачу и что сделать, чтобы остановить потерю шевелюры.

Насколько велика проблема выпадения вопрос после коронавируса

— Увы, проблема существует. Конечно, для кого-то покажется несерьезным обсуждать тему выпадения волос в период пандемии новой коронавирусной инфекции после того, как человек тяжело болел, за его жизнь боролись врачи и победили смертельный вирус.

Однако, постковидная потеря волос — это частое явление в новой реальности. Ежедневно ко мне обращаются пациенты с жалобами.

Факт Ученые из японского Национального центра глобального здравоохранения и медицины провели исследование и выявили, что выпадение волос встречается у 90% переболевших коронавирусом пациентов.

Дарья Сметанина , дерматолог. Диагностический центр.

Когда начинают выпадать волосы

— Потеря волос может происходить и во время болезни, но чаще всего начинается спустя два-три месяца после того, как человек выздоровел, так что он может не увидеть причинно-следственной связи с ковидом.

Если пациент перенес ковид, то можно предположить, что пусковым фактором выпадения послужил именно он.

Теперь представьте, что выпадение волос может достигать 40%. Это весьма ощутимо и серьезно пугает наших пациентов. Для женщин это вовсе катастрофично. Мне нередко приносят в полиэтиленовых пакетах внушительные пучки волос, выпавших буквально за последние сутки.

Женщина. Волосы. ССО

Как коронавирус запускает механизм выпадения

— Здесь много факторов: мультисистемное воспаление, высокая температура, капиллярный спазм, микротромбозы, повлекшие за собой нарушение питания и нормального цикла волосяного фолликула.

Зачастую причиной становится и агрессивная лекарственная терапия (антикоагулянты, антибиотики, противовирусные препараты). Она способствует диффузному выпадению волос. Так, волосяные фолликулы преждевременно из фазы анагена (стадия роста) вступают в фазу телогена (стадия покоя).

Подобное явление также связано с явлением васкулита (воспалительного процесса в сосудах), это «первая скрипка» в развитии инфекции.

Добавляем к этим факторам и стрессовое состояние пациента после перенесенного ковида. Это заболевание действительно разбалансирует нервную систему. Сначала есть страх заболеть, потом страх умереть, страх не выздороветь. Требуется долгий восстановительный период. Пациенты паникуют и страдают от этого.

Плюс сам факт, что человеку грозит облысение, усугубляет психическое состояние. Наши пациенты иногда находятся в хроническом стрессе.

Фазы роста волоса У каждого волосяного фолликула есть жизненный цикл. Активный рост — анаген. Замедление роста — катаген. Остановка роста волоса и уход фолликул «в спячку» — телоген. В этот период волос не растет, хотя еще крепко держится. Затем он выпадает, а фолликул выращивает на его месте новый.

Девушка. Волосы ССО

Нужно ли обращаться к специалисту

— Прежде всего, нужно успокоиться. В большинстве случаев волосы отрастут самостоятельно. Телогеновая алопеция обратима.

Вместе с тем, если у пациента была ранняя стадия андрогенетической алопеции (поредение волос, ограниченное лобной и теменной зоной), то COVID-19 может быстро «перевести» ее в более позднюю стадию.

То же касается рубцовых алопеций, при которых волосяные фолликулы разрушаются и полностью прекращают свою работу. Под маской постковидного выпадения такие заболевания могут остаться незамеченными, и лечение не будет назначено на ранних стадиях болезни, когда оно наиболее эффективно.

Конечно, лучшим решением будет обратиться к врачу — дерматологу или трихологу. Самостоятельно человек не сможет определить вид алопеции.

Факт Норма выпадения волос в сутки для каждого человека составляет от 50 до 150 в день. Она предопределена генетически. Несмотря на то, что плотность волос на голове зависит от их типа и толщины стержня, количество выпадающих волос примерно одинаково у блондинов, брюнетов и рыжеволосых.

Стресс , тревога , одиночество. CC0

Как долго может продолжаться выпадение волос

— Волосы могут выпадать от нескольких недель до нескольких месяцев, этот процесс достаточно индивидуален. Известно, что люди, перенесшие COVID-19 в наиболее тяжелых формах, будут иметь более интенсивную и массивную потерю волос.

Особенно если был так называемый «цитокиновый шторм» — проявление борьбы иммунитета с чужеродными агентами, во время которой он затрагивает и собственные клетки.

В любом случае надо набраться терпения, волосы восстановятся.

Как самостоятельно бороться с постковидным «облысением»

— Обратите внимание на питание. Основа структуры волоса — белок кератин, так что стоит разнообразить рацион белковой пищей, а вегетерианцам не забывать про растительный белок.

Чаще включайте в рацион яйца, жирную рыбу, мясо, авокадо, орехи, сладкий перец, фасоль, соевые бобы, зеленые овощи и зелень, морковь, молочные продукты.

Авокадо ССО

Не стоит окрашивать волосы агрессивными красками, часто сушить волосы феном с использованием горячего воздуха, не рекомендуется использовать утюжки для волос в период активного выпадения волос: эти процедуры могут привести к дополнительному повреждению стержня волоса.

Также стоит ограничить применение средств для укладки.

Не рекомендую носить прически с тугим хвостом или косами, вызывающее натяжение волос и, как следствие, так называемую тракционную алопецию, когда волосы выпадают на лбу и висках.

При отсутствии непереносимости витаминов, противопоказаний, можно начать прием мультивитаминного комплекса, предназначенного для роста волос.

Нередко люди сами назначают себе лечение. Например, принимают разрекламированный витамин D3, который не решит проблему, потому что на сегодняшний день нет никакой доказательной базы, что D3 может лечить алопеции.

Обязательно необходим полноценный сон, как залог психического здоровья.