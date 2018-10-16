«Нет волшебной палочки»: барнаульский врач-психотерапевт рассказал, как лечить осеннюю депрессию

Осень — время, когда хочется завернуться в одеяло и уснуть до весны. Врач-психотерапевт клиники «Эталон» Вячеслав Миронов рассказал altapress.ru, чем отличается осенний упадок настроения от клинической депрессии, и как это лечить.

Ничто не радует

— Есть в медицине понятие «осенняя хандра»?

— Осенняя хандра — это что-то поэтическое, из Пушкина. А в медицине есть понятие «сезонное аффективное расстройство». И есть четкие критерии, чем отличается так называемая хандра в бытовом понимании от депрессии.

— Как же их отличить?

— Хандра — это что-то временное: с утра я захандрил, к вечеру отпустило, завтра я веселый, а потом опять грустный. То есть это такие «качели». Клиническая депрессия подразумевает постоянно пониженное настроение, причем его трудно поднять обычными методами.

Второй критерий — способность получать удовольствие от привычных вещей. При хандре можно выпить кофе или посмотреть кино, и порадоваться. При депрессии не всегда, но очень часто человек теряет способность наслаждаться.

И вот если долгое время (в течение двух недель) вам не приносят радость любимая музыка, книга, еда, любимая женщина или мужчина, в конце концов, то пора сдаваться врачу.

Всякие опросники ходят по интернету, как отличить депрессию от хандры, но их достоверность сомнительна.

Сбой биоритма

— Есть физические признаки депрессии?

— Депрессия в отличие от хандры часто сопровождается нарушением жизненно важных функций: сон, аппетит, сексуальное влечение. Часто человек отказывается от еды или начинает есть больше, рано просыпается и не может заснуть. Депрессия проявляется, скажем так, и в красоте: секущиеся волосы, сухая кожа.

— Что такого происходит осенью, что так обостряется психическое состояние?

Осень. Дождь. СС0

— Лето — это отпуска и праздники, осень — это работа и конец третьего квартала. Есть, отчего опечалиться.

Плюс лето — относительно спокойный сезон: погода стабильна. Осенью начинается свистопляска: то дождь, то снег, то перепады давления. Человеческая вегетативная нервная система постоянно пытается приспособиться и тратит большое количество энергии. На этой почве буйно цветут всяческие расстройства. Человек может уставать и сбоить, причем, не только в психике, но и в физической системе.

К тому же человек — часть природы. У природы есть биоритм. Расцвет, увядание, и снова расцвет весной. Осеннее увядание и сопровождается снижением настроения. Хотя масса людей этого просто не замечает. Чаще всего им есть чем заняться, кроме как хандрить.

Не выпадать из жизни

— Человек в таком состоянии способен сам оценить степень расстройства?

— Критическое мышление при этом, как правило, не нарушается, так что да, способен, если будет знать критерии. Но человек не всегда может себе помочь.

У депрессии могут быть биологические причины: последствия травм мозга, нарушение кровообращения и прочее. Могут быть эндогенные депрессии, например, при биполярном расстройстве или шизофрении. Тут поможет только медикаментозное лечение.

Но есть и психогенная депрессия: какие-то ситуации вокруг, которые человека загоняют в это состояние. С ним можно справиться самостоятельно или при минимальной помощи. Грубо говоря, нужно разруливать ту жизненную ситуацию, которая вызвала депрессию: разбираться в отношениях.

Здесь главное не «выпадать» из жизни, быть включенным, продолжать работать, сохранить круг общения, чтобы не оставаться наедине с собой и проблемой и не погружаться в депрессию еще глубже.

— Как вести себя, если захандрил?

— Не желательно сбивать ритм сна и бодрствования. Биологические часы и так сбиваются осенью, так что не усугубляйте. Спать надо стараться в темное время суток, а в светлое бодрствовать. И обеспечить себе больше света: вырываться в течение дня на свежий воздух, чтобы побыть на солнце, вечером дома включать яркое освещение.

Таблетки и травка

— Многие врачи советуют принимать витамины.

— Осенью на прилавках полно овощей и фруктов, из которых можно получить витамины, и дополнительных не требуется.

Часто как «лекарство» рекомендуют творог и бананы. В них есть аминокислота триптофан, предшественник серотонина. Якобы нужно больше есть. Да, не нужно больше: ешьте как ели. Но бывает так, что человек осознанно себя ограничивает осенью: диеты модные, похудение к Новому году. Вот этого делать не надо.

Что касается физической активности, она не должна быть «на износ». Тренируйтесь в среднем режиме, не перебарщивайте, чтобы еще и усталость не добавилась к депрессии.

Медицина. Здоровье. Таблетки и БАДы. СС0

— Порекомендуете какие-нибудь медикаменты для поднятия настроения?

— Волшебных таблеток нет. Если у вас психогенная депрессия, например, проблемы в семье, таблетки ее не решат.

Есть антидепрессанты. Это группа лекарств, в которой много подгрупп и каждая «про свое»: есть просто депрессия, есть апатическая, есть с тревогой, с раздражением, с навязчивыми идеями, с суицидальными мыслями и еще много с чем. Самому таблетки не подобрать, даже с помощью фармацевта. Это прерогатива психотерапевта.

Из безрецептурных средств есть препараты на основе зверобоя — «Негрустин» или «Деприм», но и у них существуют противопоказания. Не знаю, насколько помогает отвар зверобоя, но можно пить обычные успокаивающие сборы вместо чая вечером.

Вообще, травки-муравки в меньшей степени полезны. Иногда люди начинают пить женьшень или элеутерококк, биогенные стимуляторы. Может, они и помогают. Но на самом деле нужно просто дать организму адаптироваться к новым осеннее-зимним условиям.

За будущее тревожно

— В последнее время часто говорят, к 2020 году на Земле вообще не останется психически здоровых людей, и что депрессия — это эпидемия современности. Что думаете?

— Проблема, безусловно, глобальная. Я могу сказать по своей частной практике: больше 60% людей приходят с той или иной степенью депрессии.

Часто она протекает с психосоматическими заболеваниями. То есть болезнь начинается как депрессия, а продолжается как бронхиальная астма, гипертония, ишемическая болезнь сердца, специфический язвенный колит, нейродермит и прочее. Часто лечение этих заболеваний неэффективно без привлечения психотерапевта.

Главная причина депрессии и тревоги (они чаще идут в паре) — в неопределенности и непонимании, что будет дальше. У людей не рисуется картинка будущего, человеку все время надо быть на стреме, чтобы быстро реагировать на изменяющиеся условия. И от этого становится грустно. Или тревожно. Или все вместе.

Депрессия. Девушка. открытые источники в интернете

Нет повода думать, что что-то изменится в лучшую сторону. Нет глобальный событий, которые могли бы человека сделать более радостно настроенным к дальнейшей жизни. Так что актуальность профессии психотерапевта будет только расти.

— Но не все ведь сразу идут к врачу.

— Да, у нас не принято ходить к психотерапевтам. Но количество пациентов увеличивается, видимо, людей уже все достало окончательно. И психотерапевтических услуг становится больше, и государственных, и частных.

Психиатр и аниматор

— К чему нужно быть готовым, если начал лечиться у психиатра?

— Надо понимать, что у врача нет волшебной палочки, и сразу из кабинета вы не выйдете счастливым. Так что, во-первых, дисциплина: нужно выполнять все указания врача, как минимум в плане приема медикаментов. Во-вторых, придется много работать над изменением внешней ситуации, вызвавшей депрессию: я даю вам костыли, но ходить на них придется вам самому.

Трудно сказать, насколько долгим будет этот процесс. Например, считается, что после смерти близкого человека на восстановление нужно от года до полутора лет. Это при условии, что все остальное в порядке, и ничто его дополнительно не тащит в депрессию.

Государство отводит на лечение депрессий около месяца. На самом деле срок больше. Даже минимальный курс приема антидепрессантов — два месяца.

Человек может почувствовать улучшение и бросить. Но есть риск погрузиться обратно в депрессию, а выписанный препарат больше не будет действовать.

— Насколько важна в лечении роль окружения?

— Когда партнер говорит: «ну, что-то ты грустный, пошли развеемся» — это может сыграть положительную роль при той самой хандре. В случае клинической депрессии это, скорее всего, не подействует. Можно указать человеку на то, что он, например, перестал следить за собой и никуда из дома не выходит, и мотивировать его пойти к психотерапевту. Но если это глубокая депрессия, изображай не изображай аниматора, но особо человека не развеселишь.

— Есть ведь и просто мнительные люди, которые только думают, что у них депрессия, а на самом деле нет.

— Тогда стоит пойти к психотерапевту с диагностической целью. Иногда слово врача помогает прекратить заморачиваться.