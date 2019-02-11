Стоматолог объяснил, как научить ребенка чистить зубы и не бояться врачей

Малышам трудно объяснить, зачем нужно чистить зубы. Процедура не из приятных, но если вовремя ее не начать, во взрослом возрасте могут возникнуть большие проблемы. Врач отделения ортопедической стоматологии Железнодорожной больницы Барнаула Илья Свинухов рассказал, чем опасны леденцы, зачем лечить молочные зубы и когда нужно вести ребенка к врачу.

Когда начинать чистить зубы

— За полостью рта надо начинать ухаживать сразу как прорезался первый зуб. 2−3-летние дети могут взять щетку поиграть, но почистить зубы не смогут, так что этим должны заняться родители. Иногда этот процесс идет со слезами, но в стоматологическом кресле потом слез будет больше, чем дома.

В аптеках есть специальные напаличники и салфетки для самых маленьких.

Зачем чистить молочные зубы

— Даже в раннем возрасте на зубах может образоваться кариес. Родители часто считают, что это не страшно, ведь зубы все равно выпадут. Это не так. Кариозный зуб — очаг инфекции в полости рта. Ребенок постоянно «глотает» микробы. Они могут оказаться в кровотоке, в любом внутреннем органе.

Молочные зубы с кариесом обязательно надо удалять. Но ранние удаления влекут ортодонтические патологии — место зуба во рту никогда не остается пустым.

Например, у ребенка в 5−6 лет выпадают молочные моляры (задние зубы). Постоянные зубы на этом месте появятся только в 9−11 лет. В итоге можно получить патологию прикуса — десна атрофируется и на это пустое место перемещаются (иногда еще и искривляясь) соседние зубы. Получается, что постоянному зубу потом некуда будет расти, его место занято.

Илья Свинухов , врач-стоматолог больницы РЖД. Анна Зайкова.

Как заставить ребенка чистить зубы

— Ребенка в 4−5 лет мотивировать на самостоятельную чистку трудно. Ему не важно, как выглядит его улыбка, гораздо интереснее, что показывают по «Карусели». Даже если ребенок самостоятельный, родители все равно должны контролировать процесс.

Лучше если это станет ритуалом: перед сном надо обязательно умыться и почистить зубы, утром тоже, иначе нельзя. Есть специальные таблетки, которые окрашивают налет на зубах, и ребенку самому захочется его смыть.

Какие продукты наиболее вредны для здоровья детских зубов

— Конечно, это углеводистая пища. Чем проще углевод, там он вреднее. Самый простой из них — сахароза, то есть любые конфеты. Из них наибольший вред наносят леденцы, они не только разрушают зубную эмаль за счет содержания сахара, но и механически могут повредить зубы — налипают и застревают.

Стоит приучать ребенка к правильным продуктам: морковь тоже сладкая. И ограничить влияние дедушек и бабушек, которые всегда норовят угостить конфетами.

Хотя полностью оградить ребенка не получится. Но по крайней мере, родители всегда могут следить за тем, чтобы сладкое было качественным. Это не должна быть случайная красивая конфета с неизвестным составом, купленная на кассе.

Стоматология. Анна Зайкова.

Как снизить влияние сладкого

—Вы не приучите ребенка чистить зубы после каждой конфеты. Так что по крайней мере углеводы не должны быть последними в приеме пищи.

Хотя технически это будет сложно, но после сладкого предложите ребенку яблоко, оно механически очистит зубки. Можно дать кусочек сыра, он нейтрализует кислую среду в полости рта.

И, конечно, должна быть культура еды без перекусов конфетами. Надо приучить ребенка к тому что мы едим не все время, а в определенные периоды.

Когда вести ребенка к стоматологу

Чаще всего пациенты обращаются в более взрослом возрасте: 8−12 лет. Родители говорят, что были у ортодонта, а он им сказал: «Пока ребенок растет, ничего сделать не сможем, а лет в 12 поставим брекеты». Это неправильная практика.

Если патология обнаружена, даже в 3 года, ее надо лечить прямо сейчас. Стоит привести даже самого маленького ребенка на осмотр, если думаете, что что-то не так с зубами. По крайней мере, мы сможем оценить возможность лечения.

Сейчас ортодонтическое лечение — это не обязательно ношение громоздких аппаратов. Многие проблемы на начальной стадии вообще лечатся правильными упражнениями для челюстно-лицевых мышц.

Современные брекет-системы — это не тяжеловесные конструкции, как в «Чарли и шоколадной фабрике». Есть, например, силиконовые системы. Они комфортны и способны сформировать правильное положение челюстей.

Ребёнок. Улыбка. Зубы. Открытые источники в Интернете

Как сказать ребенку , что не нужно бояться стоматолога

Во-первых, никогда не говорите, что будет не больно и не страшно. Ребенок вашу частицу «не» не услышит и испугается. Если говорят «не волнуйся», значит, что-то не так и стоит волноваться.

До похода к стоматологу можно в игровой форме рассказать ребенку о зубах. Показать картинки. Посмотрите на кошкины зубы, например, если она позволит.

Некоторые дети приходят и с удовольствием сами запрыгивают в кресло, все показывают и рассказывают. А есть те, кто никак не хочет открывать рот, иногда первый прием — это просто знакомство без какого-либо вмешательства.