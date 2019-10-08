Барнаульский врач рассказала, как лечить ОРВИ и грипп у детей

За последнюю неделю сентября в Алтайском крае зарегистрировали 19,3 тыс. случаев заболевания ОРВИ. Это на 5% ниже эпидемического порога. 69,5% заболевших — дети в возрасте до 14 лет. Случаев гриппа нет, сообщает региональный Роспотребнадзор. Почему дети болеют чаще, можно ли мыться во время простуд и надо ли при гриппе кутать ребенка в одеяла, altapress.ru рассказала заместитель главврача по медицинской части барнаульской детской поликлиники № 3 Елена Цапко.

Дети болеют чаще , дольше , тяжелее?

Тяжесть заболевания зависит не от возраста, а от возбудителя ОРВИ, коих насчитывается очень много. Дети заражаются чаще, потому что больше контактируют друг с другом. В сентябре-октябре традиционно происходит подъем заболеваемости, потому что ребята приходят в организованные коллективы — детские сады и школы — каждый со своей инфекцией, и волей-неволей всем этим обмениваются. Плюс наслаивается начало отопительного сезона, когда не у всех еще дома тепло.

Как лечить ОРВИ и грипп у детей?

И взрослые, и дети должны как можно раньше обратиться к врачу и не заниматься самолечением. Если есть подъем температуры, лучше вызвать врача на дом.

Общие рекомендации — соблюдать домашний режим, чтобы не заражать окружающих и сохранить силы для восстановления. Конкретное лечение: какие препараты, как и когда принимать — может назначить только врач.

Почему простуду нельзя переносить «на ногах»?

Организм тратит большие силы на борьбу с вирусом, у него есть свои защитные механизмы. Выходя из дома вы можете контактировать с другими вирусами, организму будет куда тяжелее справиться с целым «набором». Дома болезнь можно победить быстрее и легче.

Медицина. Здоровье. Простуда. СС0

Если у ребенка нет температуры , о чем это говорит?

Температура — это абсолютно индивидуальная реакция. Есть масса вирусов и бактерий, на которые организм реагирует без термического подъема. Это ни о чем не сигнализирует. Важно помнить, что и с небольшой температурой надо обращаться к врачу в сезон простуд, чтобы вовремя начать лечение.

При этом грипп всегда проявляется высокой температурой.

Что лучше есть и пить во время простуды?

Рекомендуем обильное, витаминизированное питье — соки, морсы. В еде не надо делать никаких пауз, отказываться от пищи ни в коем случае не стоит. И уж тем более не стоит голодать. Однако питание должно быть легким. Переедать, вообще, вредно, а с ОРВИ и подавно. Организм должен направить все силы на борьбу с вирусом, а не на переваривание тяжелого блюда.

Надо ли защищать больного ребенка от внешней среды , укутывать?

Свежий воздух необходим, так что помещение, где находится больной, стоит проветривать. Температура должна быть комфортной. Если ребенку жарко, не стоит его укутывать. Если дома тепло, наденьте футболку и легкие брюки, не обязательно лежать в одеялах. Зато обязательно, чтобы в тепле были ноги, не надо ходить босиком по холодному полу.

Можно ли купать ребенка во время ОРВИ и гриппа?

Личную гигиену никто не отменял. В первые дни заболевания не рекомендуется лежать в ванной или ходить в баню. Во избежание дополнительной нагрузки на организм и последующего переохлаждения.

Как лечить ОРВИ и грипп беременным?

Есть вирусы и бактерии, которые проникают через плацентарный барьер. Здесь все зависит от состояния будущей мамы. Когда врач выбирает лечение, он учитывает, что не должно быть воздействий на плод. Болезнь у беременных может протекать тяжелее, потому что все силы брошены на вынашивание ребенка, на свой, материнский, организм их не хватает.