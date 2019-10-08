Барнаульский врач рассказала, как лечить ОРВИ и грипп у детей

Дети болеют чаще, дольше, тяжелее?
Тяжесть заболевания зависит не от возраста, а от возбудителя ОРВИ, коих насчитывается очень много. Дети заражаются чаще, потому что больше контактируют друг с другом. В сентябре-октябре традиционно происходит подъем заболеваемости, потому что ребята приходят в организованные коллективы — детские сады и школы — каждый со своей инфекцией, и волей-неволей всем этим обмениваются. Плюс наслаивается начало отопительного сезона, когда не у всех еще дома тепло.
Как лечить ОРВИ и грипп у детей?
И взрослые, и дети должны как можно раньше обратиться к врачу и не заниматься самолечением. Если есть подъем температуры, лучше вызвать врача на дом.
Общие рекомендации — соблюдать домашний режим, чтобы не заражать окружающих и сохранить силы для восстановления. Конкретное лечение: какие препараты, как и когда принимать — может назначить только врач.
Почему простуду нельзя переносить «на ногах»?
Организм тратит большие силы на борьбу с вирусом, у него есть свои защитные механизмы. Выходя из дома вы можете контактировать с другими вирусами, организму будет куда тяжелее справиться с целым «набором». Дома болезнь можно победить быстрее и легче.
Если у ребенка нет температуры, о чем это говорит?
Температура — это абсолютно индивидуальная реакция. Есть масса вирусов и бактерий, на которые организм реагирует без термического подъема. Это ни о чем не сигнализирует. Важно помнить, что и с небольшой температурой надо обращаться к врачу в сезон простуд, чтобы вовремя начать лечение.
При этом грипп всегда проявляется высокой температурой.
Что лучше есть и пить во время простуды?
Рекомендуем обильное, витаминизированное питье — соки, морсы. В еде не надо делать никаких пауз, отказываться от пищи ни в коем случае не стоит. И уж тем более не стоит голодать. Однако питание должно быть легким. Переедать, вообще, вредно, а с ОРВИ и подавно. Организм должен направить все силы на борьбу с вирусом, а не на переваривание тяжелого блюда.
Надо ли защищать больного ребенка от внешней среды, укутывать?
Свежий воздух необходим, так что помещение, где находится больной, стоит проветривать. Температура должна быть комфортной. Если ребенку жарко, не стоит его укутывать. Если дома тепло, наденьте футболку и легкие брюки, не обязательно лежать в одеялах. Зато обязательно, чтобы в тепле были ноги, не надо ходить босиком по холодному полу.
Можно ли купать ребенка во время ОРВИ и гриппа?
Личную гигиену никто не отменял. В первые дни заболевания не рекомендуется лежать в ванной или ходить в баню. Во избежание дополнительной нагрузки на организм и последующего переохлаждения.
Как лечить ОРВИ и грипп беременным?
Есть вирусы и бактерии, которые проникают через плацентарный барьер. Здесь все зависит от состояния будущей мамы. Когда врач выбирает лечение, он учитывает, что не должно быть воздействий на плод. Болезнь у беременных может протекать тяжелее, потому что все силы брошены на вынашивание ребенка, на свой, материнский, организм их не хватает.