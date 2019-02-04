Барнаульский врач-терапевт рассказала, как лучше согреваться в морозы

Как реагирует организм человека на мороз
В первую очередь сужением сосудов. Таким образом, теплоотдача замедляется, организм старается сохранить тепло — это защитный механизм. С одной стороны это полезно: организм лучше расщепляет жиры и сжигает калории, чтобы согреться, так что это способствует похудению.
Мороз полезен и для жирной кожи — он сушит. С другой стороны сухая кожа подвергается негативному воздействию — могут образоваться трещинки и обостриться различные кожные заболевания и аллергии.
Кроме того, сужение сосудов ведет к гипертонии, инфарктам и инсультам. Так что людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы нужно быть особенно осторожными и не переохлаждаться.
Почему человек не чувствует, что обморожен
Это главная опасность мороза. Рецепторы теряют чувствительность и человек не замечает, что получил обморожение.
Особенно уязвимы люди в алкогольном опьянении. Алкоголь расширяет сосуды, и механизм сохранения тепла не действует. Переохлаждение происходит в разы быстрее и незаметно для человека.
Как одеваться в морозы
Главное — эффект многослойности: надевайте несколько кофт. Одежда должна быть свободной, чтобы воздушные прослойки лучше сохраняли тепло.
Обувь также должна быть свободной, чтобы нога в ней имела возможность двигаться. Ступни всегда замерзают в первую очередь именно потому, что ограничены в движениях, нарушается кровообращение.
Необходимо хорошо защитить руки и лицо: в этих местах сосуды наиболее тонкие.
Как понять, что есть обморожение
Чувствительность отмороженных мест теряется. Так что если «не ощущаете» ног и рук, скорее всего, это обморожение. Почаще смотрите в зеркало. Если обморожены нос или щеки, они побелеют.
Как правильно согреться
Ни в коем случае замороженные места нельзя греть механически. Советы, что нужно растирать кожу снегом, опасны. Обмороженные клетки очень хрупкие. Их легко повредить, в лучшем случае кожа сойдет «корочкой», в худшем можно повредить и более глубокие слои.
То же самое происходит, когда пытаются отогреть обморожение горячей водой. Такое воздействие чревато еще большими повреждениями. Необходимо отогреваться только теплой водой.