Барнаульский врач-терапевт рассказала, как лучше согреваться в морозы

Экстремальные морозы в Барнауле задержатся до конца недели. Врач-терапевт диагностического центра Евгения Ларионова рассказала, чем опасны низкие температуры для человека и как правильно согреться.

Как реагирует организм человека на мороз

В первую очередь сужением сосудов. Таким образом, теплоотдача замедляется, организм старается сохранить тепло — это защитный механизм. С одной стороны это полезно: организм лучше расщепляет жиры и сжигает калории, чтобы согреться, так что это способствует похудению.

Мороз полезен и для жирной кожи — он сушит. С другой стороны сухая кожа подвергается негативному воздействию — могут образоваться трещинки и обостриться различные кожные заболевания и аллергии.

Кроме того, сужение сосудов ведет к гипертонии, инфарктам и инсультам. Так что людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы нужно быть особенно осторожными и не переохлаждаться.

Почему человек не чувствует , что обморожен

Это главная опасность мороза. Рецепторы теряют чувствительность и человек не замечает, что получил обморожение.

Особенно уязвимы люди в алкогольном опьянении. Алкоголь расширяет сосуды, и механизм сохранения тепла не действует. Переохлаждение происходит в разы быстрее и незаметно для человека.

Как одеваться в морозы

Главное — эффект многослойности: надевайте несколько кофт. Одежда должна быть свободной, чтобы воздушные прослойки лучше сохраняли тепло.

Обувь также должна быть свободной, чтобы нога в ней имела возможность двигаться. Ступни всегда замерзают в первую очередь именно потому, что ограничены в движениях, нарушается кровообращение.

Необходимо хорошо защитить руки и лицо: в этих местах сосуды наиболее тонкие.

Как понять , что есть обморожение

Чувствительность отмороженных мест теряется. Так что если «не ощущаете» ног и рук, скорее всего, это обморожение. Почаще смотрите в зеркало. Если обморожены нос или щеки, они побелеют.

Как правильно согреться

Ни в коем случае замороженные места нельзя греть механически. Советы, что нужно растирать кожу снегом, опасны. Обмороженные клетки очень хрупкие. Их легко повредить, в лучшем случае кожа сойдет «корочкой», в худшем можно повредить и более глубокие слои.

То же самое происходит, когда пытаются отогреть обморожение горячей водой. Такое воздействие чревато еще большими повреждениями. Необходимо отогреваться только теплой водой.