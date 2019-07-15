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15 июля 20°C

Барнаульский врач учит, как улучшить сон и избежать серьезных заболеваний

Бессонница, храп, остановка дыхания во сне (апноэ) и недосып — самые частые нарушения сна, встречающиеся в Алтайском крае. Altapress.ru выяснил, к каким последствиям ведет нездоровый сон и как повысить его качество.

Девушка спит.
Девушка спит.
CC0

Основные причины

«Бессонницу вызывает стресс, — комментирует Юлия Сидоренко, врач-сомнолог барнаульской городской больницы № 5. — Также на сон влияют тревожное или депрессивное состояние, злоупотребление алкоголем, нарушение циркадных ритмов вследствие сменного графика работы, соматические и неврологические заболевания, постоянное переутомление, и это далеко не все».

По словам Юлии Сидоренко, несоблюдение четкого графика и гигиены сна ведет к недосыпу. Он, в свою очередь, негативно влияет на внимание и память, повышается риск подхватить простудные заболевания и получить микроповреждения мозга.

«Недавнее исследование, проведенное с пятнадцатью мужчинами и опубликованное журнале SLEEP, показало, что даже после одной ночи недосыпания мозг теряет часть своих клеток», — добавляет Сидоренко.

Страх. Стресс.
Страх. Стресс.
СС0

Последствия нездорового сна

Это довольно серьезная беда. Если человек будет плохо спать, то в долгосрочной перспективе возможны серьезные проблемы:

  • Повышается риск инсульта. Исследования, опубликованные в журнале SLEEP в 2012 году, которые для примера приводит Сидоренко, показали, что недосыпание (менее шести часов сна) повышает риск инсульта в четыре раза.
  • Повышается риск ожирения.
  • Плохой сон может спровоцировать появление предраковых образований.
  • Увеличивается вероятность развития сахарного диабета.

Увеличивается риск сердечных заболеваний. По словам Юлии Сидоренко, исследования, опубликованные в журнале Harvard Health Publications, доказывают, что хроническое недосыпание провоцирует повышение кровяного давления, может вызвать атеросклероз, сердечную недостаточность и инфаркт.

Как спать и высыпаться

Юлия Сидоренко рекомендует для более глубокого и качественного засыпания перед сном не употреблять спиртное и напитки, содержащие кофеин, придерживаться четкого режима сна, не браться за сложные задачи и не пользоваться планшетом, компьютером или смартфоном.

Сон.
Сон.
СС0.

Альтернативные способы повышения качества сна

В последнее время набирает популярность полифазный сон, помогающий избежать недосыпа. Это такой шаблон, при котором сон разбивается на несколько периодов в течение суток. Вариантов существует множество. Например, ночью находиться в постели только полтора-три часа и еще три часа — днем. Или каждые пять с половиной часов завершать 30-минутным сном.

Как отмечают сторонники метода, такой режим позволяет за короткие периоды сна мобилизовать организм и активизировать скрытые ресурсы. При этом человек получает возможность спать куда меньшее время, отдыхая при этом так же полноценно, как и при восьмичасовом режиме, и все за счет «проскакивания» фазы медленного сна.

Противники полифазного метода считают, что такой режим очень вреден как для психического, так и для физического здоровья. Кроме того, подобный сон довольно-таки неудобен: сложно представить офисного работника, укладывающегося подремать посреди рабочего дня.

Юлия Сидоренко,
врач-сомнолог барнаульской городской больницы № 5:

Я не отношусь ни к противникам, ни к сторонникам полифазного сна. Ни у тех, ни у других нет достойной аргументации для доказательства своих точек зрения. До сих пор неизвестно влияние разных режимов сна на человеческий организм в долгосрочной перспективе.

А вот «бары» для сна, которые сейчас набирают популярность в западных странах, Юлия Сидоренко оценивает с положительной стороны. Там любой желающий может отдохнуть в обеденный перерыв или после долгих пеших прогулок".

Юлия Сидоренко,
врач-сомнолог барнаульской городской больницы № 5:

Идея с «барами» очень полезная. Это хорошо влияет и на эмоциональное состояние человека, которому необходим отдых в течение дня, и на его работоспособность.

«Такая профессия вообще существует?»

К сожалению, некоторые нарушения человеку тяжело решить в одиночку. Тогда необходимо обращаться к врачам-сомнологам, которые помогут выявить проблемы и дать рекомендации, как улучшить сон. Но это относительно молодая профессия, которая не вызывает доверия у некоторых пациентов.

Юлия Сидоренко,
врач-сомнолог барнаульской городской больницы № 5:

Многие удивляются, что такая профессия вообще существует. Но когда подробно рассказываешь пациенту о возможных причинах заболевания, а также о последствиях бездействия, факт недоверия исчезает. Все зависит от личных и профессиональных качеств врача.

Сон.
Сон.
ozonline.ru

Гигиена сна

Одной из основных проблем, почему люди плохо высыпаются, является неосведомленность о том, как правильно подготовиться к этому процессу. Чтобы соблюдать гигиену сна, Юлия Сидоренко рекомендует:

  • Каждый день вставать утром и ложиться спать в одно и то же время.
  • Пищу лучше принимать за три часа до сна и в небольших количествах. Но не ложиться спать голодным.
  • За четыре часа до того, как вы ляжете в постель, не пить напитки с кофеином, спиртное.
  • Избегать физического напряжения также за четыре часа.
  • Избегать в ночное время яркого света: от планшетов, телефонов, компьютеров. Или ставить электронную технику в режим «отдых для глаз».
  • Правильного организовать спальное место с максимальным комфортом для расслабления тела. Обстановка комнаты должна настраивать на покой, а место — иметь доступ к свежему воздуху.

Евгений Крупин

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