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Здоровье

Барнаульскую горбольницу № 12 перепрофилировали в ковидный госпиталь

Барнаульская горбольница № 12 будет принимать больных с коронавирусной инфекцией. Как сообщает издание «Толк», больница объединит функции ковидного госпиталя и учреждения для приема пациентов с внебольничной пневмонией.

Горбольница №12, Барнаул.
Горбольница №12, Барнаул.
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В здании подготовлены 213 коек для больных. Большая часть — 200 коек — имеют доступ к аппаратам ИВЛ. Еще шесть коек реанимационные, рассказали изданию в минздраве края.

Горбольница № 12 в начале июня начала принимать пациентов с внебольничными пневмониями. Раньше этим занималась горбольница № 4, но ее решили перевести в режим ковидного госпиталя.

Горбольница № 12 по-прежнему будет принимать пациентов с пневмонией. Но поток будет разделен. Ковидных больных будут отправлять на верхние этажи. Тех, кому диагностировали пневмонию, разместят на втором и третьем этажах учреждения.

А основным ковидным госпиталем Барнаула остается горбольница № 5, в нее привозят большинство больных в тяжелой форме.

Напомним, за последние сутки (3−4 июля) распространение коронавирусной инфекции ускорилось, количество инфицированных превысило 90 человек, хотя раньше держалось на уровне 70−75 в сутки.

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