Барнаульцам доступен предзаказ на ПЦР-тест на COVID-19 в «Гемотесте»

В Барнауле можно пройти полную диагностику COVID-19 в Лаборатории « Гемотест » по предзаказу на сайте компании: ПЦР-исследование и анализы на антитела IgM и IgG.

«Заразность» человека определяют с помощью ПЦР-теста — его рекомендует Минздрав РФ в качестве основного средства диагностики коронавируса. Суть метода — у пациента берут мазок из ротоглотки, после чего ищут в биоматериале РНК вируса.

В связи с эпидситуацией справка с отрицательным результатом может понадобиться на работе, в учебных заведениях и во время путешествий за границу. Ее обязательно потребуют при возврате в Россию. Согласно рекомендациям Минздрава РФ, с помощью ПЦР-теста можно подтвердить выздоровление от COVID-19.

Исследование крови из вены на антитела IgM и IgG поможет точнее определить стадию инфекции, а также выяснить, успел ли человек переболеть коронавирусом. Эти тесты помогут после вакцинации — они покажут, выработались ли антитела.

Барнаульцам доступен предзаказ на ПЦР-тест на COVID-19. Лаборатория «Гемотест».

Комплексная диагностика с помощью ПЦР-теста и исследований на антитела поможет обнаружить COVID-19 на любой стадии и узнать, опасен ли человек для окружающих.

Стоимость анализа на антитела любого класса — 900 рублей. Результаты теста на IgM будут готовы за 2 дня, на IgG — за 1 день. ПЦР-исследование стоит 1700 рублей, срок выполнения — 3 дня. Цена указана без учета стоимости взятия биоматериала.

Любое исследование можно пройти быстрее, оформив предзаказ через сайт или отсканировав QR-код возле входа в отделение — это позволит тратить меньше времени на заполнение документов перед процедурами.

Узнать отличия исследований, правила подготовки к сдаче анализов, графики работы отделений и оформить предзаказ можно на странице исследований на COVID-19 на сайте Лаборатории «Гемотест».

Адреса лабораторных отделений «Гемотест» в Барнауле: Балтийская , 12

12 Советская , 7

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Информация о стоимости действительна на момент публикации.