Барнаульцам помогут уточнить причины стресса и раздражительности

Состояние щитовидной железы редко приходит на ум в качестве причины плохого самочувствия — традиционно это списывается на стресс, который могут вызывать проблемы на работе, учебе или в семье.

В этом и заключается подвох — о здоровье «щитовидки» забыть очень легко, но за это она может «отблагодарить» вас целым букетом проблем, от депрессии до ухудшения состояния кожи и волос.

Щитовидная железа отвечает за управление обменом веществ и энергии в каждой клетке. Если представить наше тело как оркестр, то «дирижирует» им именно она.

Неожиданный скачок веса, хроническая усталость, подавленное настроение, более сильное, чем обычно, выпадение волос, ухудшение состояния кожи — перечень того, что могут вызвать болезни щитовидки, далеко не полный.

Если вы без видимых причин стали есть гораздо больше, вплоть до того, что начали есть ночью, спать хуже и утомляться быстрее, виновницей этого «праздника» может быть щитовидная железа. Женщинам рекомендуется регулярно проходить профилактику: заболевания щитовидной железы у них встречаются намного чаще, чем у мужчин.

До 31 октября во всех отделениях Лаборатории «Гемотест» стоимость оценки функции щитовидной железы снижена до 690 рублей. Исследование займет всего 1 день. В состав комплекса входит исследование трех гормонов: T3 свободный, Т4 свободный и ТТГ.

Для проведения анализа у пациента возьмут кровь из вены — взятие биоматериала оплачивается отдельно. Результаты исследования можно увидеть в личном кабинете на сайте или получить по электронной почте. Также пациенты могут подписаться на бесплатное SMS-уведомление.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста