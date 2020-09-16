Барнаульцам помогут «вынести вердикт» щитовидной железе.

Этот орган расположен под гортанью и отвечает за управление обменом веществ и энергии в каждой клетке. Если наше тело — оркестр, то «щитовидка» — его дирижер. Представить ее в качестве причины «разбитого» самочувствия может быть сложно — часто эта роль отводится стрессу.
Тем не менее, стресс сам по себе не приводит к развитию заболеваний щитовидной железы. Скорее наоборот — ее состояние влияет на умственные способности, сон, аппетит, состояние кожи и волос, вес, физическую активность, прочность костей и скелета, работу сердца, половое развитие, способность женщины выносить и родить здорового ребенка.
Подозрения на нарушения гормонального баланса и обмена веществ — повод к лабораторному обследованию «щитовидки». Женщинам рекомендуется регулярно проходить профилактику: заболевания щитовидной железы у них встречаются намного чаще, чем у мужчин.
До 31 октября в Барнауле действует специальная акция Лаборатории «Гемотест»: за 690 рублей жители региона смогут оценить работу своего «дирижера» — щитовидной железы, и узнать результат за 1 день.
В состав комплекса анализов для оценки функции «щитовидки» входит исследование трех гормонов, от которых зависит обмен веществ: T3 свободный, Т4 свободный и ТТГ.
Для проведения анализа у пациента возьмут кровь из вены (взятие биоматериала оплачивается отдельно). Исследование займет 1 день, а его результаты можно увидеть в личном кабинете на сайте www.gemotest.ru или получить по электронной почте. Также пациенты могут подписаться на бесплатное SMS-уведомление.
«Расшифровать» результаты помогут врачи-консультанты «Гемотеста»: достаточно позвонить по номеру
- Балтийская, 12
- Советская, 7
Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом
Информация о стоимости действительна на момент публикации