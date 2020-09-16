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Барнаульцам помогут «вынести вердикт» щитовидной железе

В повседневных делах и заботах легко забыть о состоянии щитовидной железы — за это она может «отплатить» вам проблемами со здоровьем.

Барнаульцам помогут «вынести вердикт» щитовидной железе.
Барнаульцам помогут «вынести вердикт» щитовидной железе.
Лаборатория «Гемотест».

Этот орган расположен под гортанью и отвечает за управление обменом веществ и энергии в каждой клетке. Если наше тело — оркестр, то «щитовидка» — его дирижер. Представить ее в качестве причины «разбитого» самочувствия может быть сложно — часто эта роль отводится стрессу.

Тем не менее, стресс сам по себе не приводит к развитию заболеваний щитовидной железы. Скорее наоборот — ее состояние влияет на умственные способности, сон, аппетит, состояние кожи и волос, вес, физическую активность, прочность костей и скелета, работу сердца, половое развитие, способность женщины выносить и родить здорового ребенка.

Подозрения на нарушения гормонального баланса и обмена веществ — повод к лабораторному обследованию «щитовидки». Женщинам рекомендуется регулярно проходить профилактику: заболевания щитовидной железы у них встречаются намного чаще, чем у мужчин.

До 31 октября в Барнауле действует специальная акция Лаборатории «Гемотест»: за 690 рублей жители региона смогут оценить работу своего «дирижера» — щитовидной железы, и узнать результат за 1 день.

В состав комплекса анализов для оценки функции «щитовидки» входит исследование трех гормонов, от которых зависит обмен веществ: T3 свободный, Т4 свободный и ТТГ.

Для проведения анализа у пациента возьмут кровь из вены (взятие биоматериала оплачивается отдельно). Исследование займет 1 день, а его результаты можно увидеть в личном кабинете на сайте www.gemotest.ru или получить по электронной почте. Также пациенты могут подписаться на бесплатное SMS-уведомление.

«Расшифровать» результаты помогут врачи-консультанты «Гемотеста»: достаточно позвонить по номеру 8 (800) 550-13-13 (бесплатный звонок по всей России).

Адреса лабораторных отделений «Гемотест» в Барнауле:
  • Балтийская, 12
  • Советская, 7

Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом

Информация о стоимости действительна на момент публикации

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