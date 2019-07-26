Барнаульцы начали обращаться в больницы из-за смога

Жители Барнаула начали жаловаться на ухудшение самочувствия, кашель и одышку, пишет ГТРК «Алтай». В основном речь идет о больных астмой и бронхитом, но врачи советуют всем в этот период быть более внимательными. Такие выбросы в воздухе провоцируют риск возникновения онкологических заболеваний, говорят медики.

Пациентам рекомендуют как можно меньше быть на улице, носить маски в случае ухудшения самочувствия. Всем остальным барнаульцам рекомендуют не переутомляться, соблюдать режим труда и отдыха, рационально питаться, кушать фрукты и овощи.

Вера Карпова,

заведующая терапевтическим отделением городской поликлиники № 3:

Смог — это дело кратковременное и непостоянное, а вообще эти выбросы, конечно, — риск онкологических заболеваний. Надо про это помнить и минимизировать контакт со смогом, который сейчас есть. Хотя он не промышленный, но считается, что все эти выбросы являются канцерогенами, поэтому надо минимизировать все остальные риски.

Также врачи советуют чаще делать влажную уборку в помещениях и использовать увлажнители воздуха.

По информации ГУ МЧС по Алтайскому краю, превышение предельно допустимых концентрация вредных веществ в атмосферном воздухе не зафиксировано и здоровью людей ничего не угрожает. Смог уйдет с переменой направления ветра, обещают спасатели.

Синоптики изо дня на день продлевают режим неблагоприятных метеорологических условий (НМУ).

Как уберечься в смоге?