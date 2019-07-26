Барнаульцы начали обращаться в больницы из-за смога

Пациентам рекомендуют как можно меньше быть на улице, носить маски в случае ухудшения самочувствия. Всем остальным барнаульцам рекомендуют не переутомляться, соблюдать режим труда и отдыха, рационально питаться, кушать фрукты и овощи.
Вера Карпова,
заведующая терапевтическим отделением городской поликлиники № 3:
Смог — это дело кратковременное и непостоянное, а вообще эти выбросы, конечно, — риск онкологических заболеваний. Надо про это помнить и минимизировать контакт со смогом, который сейчас есть. Хотя он не промышленный, но считается, что все эти выбросы являются канцерогенами, поэтому надо минимизировать все остальные риски.
Также врачи советуют чаще делать влажную уборку в помещениях и использовать увлажнители воздуха.
По информации ГУ МЧС по Алтайскому краю, превышение предельно допустимых концентрация вредных веществ в атмосферном воздухе не зафиксировано и здоровью людей ничего не угрожает. Смог уйдет с переменой направления ветра, обещают спасатели.
Синоптики изо дня на день продлевают режим неблагоприятных метеорологических условий (НМУ).
Как уберечься в смоге?
- Избегайте утренних прогулок и длительного нахождения на открытом воздухе в утренние часы, когда концентрация смога в нижних слоях атмосферы достигает наиболее высоких значений.
- Как можно меньше будьте на улице в жаркое время суток. Ограничьте пребывание детей на игровых площадках.
- Плотно закрывайте окна и двери, изолируйте влажной тканью оконные и дверные проемы, используйте кондиционеры и увлажнители воздуха.
- Временно откажитесь от посещения фитнес-клубов, занятий спортом (кроме плавания в закрытых бассейнах), так как в эти моменты человеку требуется больше кислорода.
- Больше пейте. Для возмещения потери солей и микроэлементов в связи с интенсивным выделением пота рекомендуется пить подсоленную и минеральную щелочную воду, молочнокислые напитки, соки, кислородно-белковые коктейли, несладкие отвары шиповника, брусники, зеленый чай.
- Откажитесь от сладких газированных напитков, исключите алкоголь. Также стоит воздержаться от курения. В пище придерживайтесь легкой фруктово-овощной диеты. Для снижения токсического воздействия смога (при отсутствии противопоказаний), принимайте поливитамины.
- В период выраженной задымленности используйте средства защиты органов дыхания (маски, респираторы), которые следует увлажнять для усиления их действия.
- Несколько раз в день умывайтесь, принимайте прохладный душ и носите одежду из натуральных тканей. Для удаления накопленных в помещении вредных веществ как можно чаще проводите влажную уборку.
- В случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания (появления слабости, головокружения, признаков одышки, кашля, бессонницы) необходимо незамедлительно обратиться к врачу.