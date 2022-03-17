17 марта
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Здоровье

Барнаульцы не нашли в аптеках жизненно важный препарат, лечение которым нельзя прерывать

Жители Барнаула жалуются на пропажу из аптек важного препарата «Эутирокс» («Л-тироксин»). Это синтетический препарат гормона щитовидной железы. Его назначают при гипотиреозе, в качестве заместительной терапии и для профилактики рецидива зоба после резекции, а также при раке щитовидной железы после оперативного лечения. Препарат пропал из всех аптек края.

Таблетки.
Таблетки.
СС0.

Как сообщили в алтайском минздраве, по поручению Министра здравоохранения РФ Росздравнадзор провел рабочее совещание с крупнейшими дистрибьютерами и производителями лекарственных препаратов.

Лекарство с международным непатентованным наименованием «левотироксин натрия» производится и доставляется в аптечные и медицинские организации в гораздо больших количествах по сравнению с прошлым годом, а его отсутствие на аптечных полках связано с ажиотажным спросом, выросшим за последний месяц в 5−10 раз.

Взрывной необоснованный рост спроса вызвал временные трудности с внутренней логистикой между складами дистрибьютеров и аптеками. В настоящее время в гражданском обороте находится около 12 млн упаковок, что покрывает годовую потребность страны.

В минздраве также рассказали, что препарат сегодня, 17 марта, был поставлен в «Аптеки Алтая», и напомнили, что наличие тех или иных лекарственных средств в частных аптечных сетях, нужно уточнять непосредственно в самих аптечных сетях либо в Росздравнадзоре.

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