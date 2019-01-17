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Барнаульцы собирают деньги, чтобы вернуть домой из Лондона разбившуюся и впавшую в кому девушку

В Лондоне 1 января 2019 года Алена Жилина из Барнаула поскользнулась, разбила себе голову и оказалась в коме. Девушка пришла в себя, но не может вернуться домой — страховка не покрыла всю стоимость лечения, и госпиталь выставил ей неподъемный счет.

Алена Жилина, разбившая себе голову в Лондоне.
Алена Жилина, разбившая себе голову в Лондоне.
vk.com/renata.music

Как сообщает знакомая Жилиной Рената Карева, у Алены обнаружили кровоизлияние в мозг и провели срочную операцию. 3 января девушка вышла из комы, а спустя день пришла в сознание и начала говорить. У нее трещины в двух шейных позвонках, практически обездвижена правая рука и плохо видит левый глаз.

Страховка покрыла только расходы на операцию. 8 января кембриджская клиника выставила счет за уход и пребывание в медучреждении в 11,6 тыс фунтов стерлингов (более 1 миллиона рублей). Каждый дополнительный день в клинике стоит 1,3 тыс. фунтов (около 112 тыс. рублей).

Родственники и друзья Алены собирают деньги, чтобы рассчитаться с клиникой и привезти девушку на реабилитацию домой. Чтобы помочь им, студенты и выпускники Алтайского государственного музыкального колледжа организуют благотворительный концерт, сообщил altapress.ru знакомый Жилиной Алексей Субочев.

Алене Жилиной 23 года, она окончила гимназию № 131 в Барнауле и Алтайский государственный музыкальный колледж. В 2016 году переехала в Китай, где жила и параллельно обучала детей английскому языку. Оттуда она вернулась 30 сентября 2018 года и после недолгих каникул на родине в декабре 2018 года отправилась в Лондон на шестинедельные языковые курсы.

Подробнее о ситуации и реквизиты для помощи можно найти в посте Ренаты Каревой.

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