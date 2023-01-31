31 января
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Здоровье

Барнаульцы получают сообщения в мессенджерах о смертельных сиропах от кашля

Барнаульцам в WhatsApp приходят голосовые сообщения о смертельных препаратах от кашля, пишет amic.ru.

Мобильный телефон.
Мобильный телефон.
CC0

В сообщении говорится, что в Алтайском крае погибло несколько детей после приема препарата. У них якобы развилась почечная недостаточность.

В Минздраве края сказали, что информация стала распространяться из-за летальных исходов в Гамбии, Узбекистане и Индонезии. В России такие случаи не зарегистрированы.

«Данная информация не соответствует действительности. Звуковые сообщения подобного содержания были распространены на территории всей России. Комментарий об этом дал Минздрав РФ 24 января», — уточнили в региональном Минздраве.

Сиропы индийских компаний ВОЗ признала опасными, пишет РИА новости. В них в большом количестве обнаружили токсичное вещество — этиленгликоль.

При высокой концентрации может вызывать побочку в виде рвоты, потери сознания, судорог. Известно, что за последние 4 месяца умерли более 300 человек.

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