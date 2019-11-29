Барнаульцы смогут бесплатно узнать свой ВИЧ-статус

1 и 2 декабря специалисты краевого центра по борьбе со СПИДом проведут бесплатное анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию.

Экспресс-тест покажет результат уже через пять минут. Этого достаточно, чтобы выявить наличие вируса в организме. Процедура включает в себя также консультирование специалистов центра. Врачи ответят на все интересующие вопросы.

«Тест высокоточный, но не стоит забывать, что его результат неокончательный. В случае положительного результата не стоит паниковать. Следует обратиться в наш центр, чтобы получить наиболее подробный результат», — отмечают специалисты краевого центра по борьбе со СПИДом.

Отметим, что в прошлом году в акции приняли участие 130 человек, положительный результат — у трех человек.

Тестирование пройдет 1 декабря в ТРЦ «Европа» (с 11.00 до 15.00), 2 декабря в ТРЦ «Пионер» с (11.00 до 15.00).