Барнаульцы смогут оценить свой риск тяжелого течения COVID-19 в организме

В отделениях Лаборатории «Гемотест» в Барнауле доступна услуга для тех, кто еще не переболел коронавирусной инфекцией — оценка риска тяжелого течения COVID-19 с помощью одноименного комплекса из двух анализов.

COVID-19 протекает тяжелее при повышенной свертываемости крови и наличии сахарного диабета — такие сведения приводит Минздрав РФ и Всемирная организация здравоохранения. Руководствуясь этими данными, «Гемотест» включил в комплекс исследования для выявления нарушений системы свертываемости крови и преддиабета.

Анализ на гликированный гемоглобин поможет уточнить, как часто уровень глюкозы в крови значительно превышал нормальные значения на протяжении трех месяцев до анализа. Эта информация позволяет предупредить развитие сахарного диабета и вовремя заметить нарушение углеводного обмена.

Другая величина, помогающая оценить риск — МНО (международное нормализованное отношение). Она характеризует общее состояние свертывающей системы, риск развития тромбозов или кровотечений. Этот показатель применяют для общей оценки состояния системы свертывания крови.

Стоимость анализа — 590 рублей без учета взятия биоматериала. Уточнить информацию о комплексе и узнать о правилах подготовки к исследованию можно на официальном сайте «Гемотеста» — получить результаты можно там же, в личном кабинете, либо на электронную почту. Если при заказе указать свой номер телефона, то на него придет бесплатное SMS-уведомление.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Информация о стоимости действительна на момент публикации.

Адреса лабораторных отделений «Гемотест» в Барнауле: