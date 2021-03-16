Барнаульцы смогут оценить свой риск тяжелого течения COVID-19 в организме

COVID-19 протекает тяжелее при повышенной свертываемости крови и наличии сахарного диабета — такие сведения приводит Минздрав РФ и Всемирная организация здравоохранения. Руководствуясь этими данными, «Гемотест» включил в комплекс исследования для выявления нарушений системы свертываемости крови и преддиабета.
Анализ на гликированный гемоглобин поможет уточнить, как часто уровень глюкозы в крови значительно превышал нормальные значения на протяжении трех месяцев до анализа. Эта информация позволяет предупредить развитие сахарного диабета и вовремя заметить нарушение углеводного обмена.
Другая величина, помогающая оценить риск — МНО (международное нормализованное отношение). Она характеризует общее состояние свертывающей системы, риск развития тромбозов или кровотечений. Этот показатель применяют для общей оценки состояния системы свертывания крови.
Стоимость анализа — 590 рублей без учета взятия биоматериала. Уточнить информацию о комплексе и узнать о правилах подготовки к исследованию можно на официальном сайте «Гемотеста» — получить результаты можно там же, в личном кабинете, либо на электронную почту. Если при заказе указать свой номер телефона, то на него придет бесплатное SMS-уведомление.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Информация о стоимости действительна на момент публикации.
Адреса лабораторных отделений «Гемотест» в Барнауле:
- Балтийская, 12
- Советская, 7