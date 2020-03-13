Барнаульцы сняли гигантскую очередь в поликлинике

«Огромные очереди на анализы, коронавирус ищут?», — задаются вопросом горожане.
Очередь в барнаульской поликлинике.
Barnaul22
Барнаульцы пишут, что очереди образовались из-за того, что родители с детьми спешат сдать необходимые анализы для поступления в детсад.
Одна из комментаторов рассказала, что «все забито» и в другой поликлинике.
«Причем в этой огромной очереди, маленьком тесном помещении, которое даже не проветривается, сидят беременные, температурящие, тут же окно приема мокроты на туберкулез», — сказала девушка.