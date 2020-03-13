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Здоровье

Барнаульцы сняли гигантскую очередь в поликлинике

Жители Барнаула, которые пришли в поликлинику № 2 детской горбольницы № 1, попали в огромную очередь. Фото появилось в группе Barnaul22.

Очередь в барнаульской поликлинике.
Очередь в барнаульской поликлинике.
Barnaul22

«Огромные очереди на анализы, коронавирус ищут?», — задаются вопросом горожане.

Очередь в барнаульской поликлинике.
Очередь в барнаульской поликлинике.
Barnaul22

Барнаульцы пишут, что очереди образовались из-за того, что родители с детьми спешат сдать необходимые анализы для поступления в детсад.

Одна из комментаторов рассказала, что «все забито» и в другой поликлинике.

«Причем в этой огромной очереди, маленьком тесном помещении, которое даже не проветривается, сидят беременные, температурящие, тут же окно приема мокроты на туберкулез», — сказала девушка.

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