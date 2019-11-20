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Здоровье

Беременные хакасского перинатального центра просят открыть комнаты для курения

Пациентки перинатального центра Хакасии жалуются на отсутствие в больнице комнат для курения.

Беременность.
Беременность.
unsplash.com

В перинатальном центре Хакасии беременные просят открыть комнату для курения, сообщил министр здравоохранения Хакасии Владимир Костюш, сообщает «Шанс» со ссылкой на эфир передачи канала «Абакан24».

Чиновник рассказывал про укомплектованность медцентров современными информационными материалами.

«У нас, кстати, беременные в перинатальном центре настаивают, чтобы мы им выделили комнаты для курения. Они жалуются на перинатальный центр. Так вот этот макет показывает каким дымом окутывается плод и сколько серы оседает у него в легких. Это очень натурально. Это серьезное приобретение, которого у нас никогда не было», — заявил чиновник.

Среди других новинок Костюш назвал очки, имитирующие состояние пьяного человека за рулем, пишет Тайга.инфо. В частности, их предлагают примерить школьникам.

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