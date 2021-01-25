Береженого бог бережет. Зачем нужны бактерицидные рециркуляторы и где их можно купить в Барнауле

Что такое бактерицидный рециркулятор
Бактерицидный рециркулятор — устройство закрытого типа для очистки и обеззараживания воздуха.
Рециркулятор используется для профилактики вирусных инфекций (уничтожает бактерии, микроорганизмы), которые распространяются воздушно-капельным путем. Наверняка, каждый из нас имеет общее представление об этом устройстве. Но далее — нюансы.
Как работает устройство
Поток воздуха при помощи вентилятора проникает во входное отверстие рециркулятора, после чего попадает в зону ультрафиолетового (УФ) излучения, где проходит очистку.
В результате чистый воздух выпускается через выходное жалюзи. Бактерии уничтожены.
Почему следует выбирать устройство закрытого типа
Все вышесказанное относится к рециркуляторам именно закрытого типа — они полностью безопасны для человека, поэтому вы можете находиться рядом с работающим устройством без вреда для здоровья.
Закрытые рециркуляторы отлично подойдут для дома, офиса или учебного заведения. Приборы открытого типа используются, как правило, в медицинских учреждениях, и вот почему.
Если устройства закрытого типа обеззараживают воздух, то открытый тип способен также кварцевать все поверхности в помещении благодаря прямым УФ-лучам.
Другими словами, при закрытом типе обеззараживание воздуха происходит внутри устройства, а при открытом — уф-излучение распространяется по всему помещению. Прямое воздействие мощного ультрафиолета на людей может нанести ущерб здоровью, провоцируя конъюнктивиты и даже ожоги.
Поэтому при кварцевании устройства открытого типа присутствие людей или животных исключено, а тот, кто включает аппарат, обязан быть в защитных очках.
Передвижные и стационарные модели
Бактерицидные рециркуляторы бывают передвижными и стационарными. Первые крепятся на прочной стальной стойке или платформе с колесами, что позволяет использовать прибор в нескольких помещениях.
Стационарные закрепляются на стене, причем эффективнее всего устанавливать прибор там, где воздух циркулирует наиболее интенсивно. Например, у двери или у окна.
Где можно использовать бактерицидный рециркулятор
У представителя фармацевтической компании «Экомедика» мы поинтересовались, где можно использовать бактерицидный рециркулятор.
По большому счету, устройство можно установить в любом помещении, но необходимо брать во внимание степень очищения воздуха.
По словам эксперта, помещения можно разделить на пять условных категорий, в каждой из которых нужно добиться определенной «чистоты воздуха».
- I категория — операционная, предоперационная, стерильные зоны и детские палаты роддомов. Стерильность должна достигать 99.9%
- II категория — лаборатория, станции переливания крови, фармацевтические цеха и т.д. Обеззараживание — 99%
- III категория — лечебно-профилактические учреждения, палаты с больными. Стерильность — 95%
- IV категория — офисные помещения, игровые комнаты, школьные классы и магазины. Обеззараживание — 90%
- V категория — жилые комнаты, курильные комнаты, лестничные площадки. Стерильность — 85%
Представитель «Экомедика» отмечает, что излишняя стерильность в помещении может даже навредить жильцам, поскольку ослабит иммунитет находящихся там людей.
Как подобрать рециркулятор под нужное помещение
Стерильность, которую может обеспечить прибор, рассчитывается из двух значений: площади или объема помещения и мощности ламп.
Сотрудник компании «Экомедика»:
Минимальная мощность прибора составляет 8 Вт, такие устройства рассчитаны ориентировочно на 8−9 кв. метров. Здесь также важно учитывать, сколько места в помещении занимает мебель.
В качестве примера возьмем рециркулятор «Армед» СН 111−130 М/1. Первая цифра в приборе обозначает количество ламп, в данном случае указана 1 лампа. Последние 2 обозначают мощность лампы — здесь, выходит, 30 Вт. Бывают приборы с двумя лампами по 15 ватт, они соответственно будут обеззараживать 30−40 кв. метров.
Впрочем, к подобным вычислениям вам редко придется прибегать. Оптимальная площадь помещения, в которой будет работать устройство, как правило, указана в паспорте товара.
Но мы все равно рекомендуем обращаться за помощью к консультантам.
Как долго прослужат УФ-лампы
Срок службы — в среднем 8000 часов. Если вы будете использовать рециркулятор ежедневно по 8 часов, то лампы прослужат вам примерно 2.5 года. Некоторые модели имеют счетчик, фиксирующий отработанные лампой часы — поэтому вы всегда будете знать, когда вам нужно будет заменить комплектующие.
По словам сотрудника «Экомедика», если такого счетчика у устройства нет, то лампа, отслужив положенный срок, будет очень тускло гореть или работать совсем перестанет.
Где в Барнауле можно приобрести рециркуляторы
В столице Алтайского края имеется достаточно много компаний, предлагающих такую медтехнику.
Стоимость бактерицидного рециркуляторов может составлять от 8 до 30 тыс. рублей в зависимости от типа модели и мощности ламп.
Вот несколько наиболее интересных вариантов.
Компания Экомедика"
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Армед 1−115 ПТ. 1 лампа мощностью 15 Вт. Рекомендуемый объем помещения:30 м³. Производительность: 30 м³/ч.
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Облучатель-рециркулятор DEFENDER 1−15С. 1 лампа мощностью 15 Вт. Производительность: 30±10 м³/ч. Рекомендуемая площадь: 25 м².
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Облучатель — рециркулятор Армед СН 211−115 М/1. 2 лампы по 15 Вт. Рекомендуемый объем помещения: 60 м³. Производительность: 60 м³/ч.
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Облучатель-рециркулятор «Armed» CH111−130. 1 лампа 30 Вт. Площадь рекомендуемая: 30 м3.
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Облучатель-рециркулятор «Armed"1−130 ПТ. 1 лампа 30 Вт. Площадь рекомендуемая: 30 м2.
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Облучатель-рециркулятор Армед СН 211−130 М/1. 2 лампы по 30 Вт. Производительность: 60 м³/ч.
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Облучатель-рециркулятор Армед 1−115 МТ. 1 лампа 15 Вт. Объем очищаемого помещения до:30 м.куб. Производительность: 30 м³/ч.
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Облучатель-рециркулятор Армед CH111−115. 1 лампа 15 Вт. Рекомендуемая площадь: 26 м2.
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Рециркулятор Армед СН211−115. 2 лампы по 15 Вт. Площадь рекомендуемая: 40 м². Производительность: 60 м3/час
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Рециркулятор Армед 2−115 П. 2 лампы по 15 Вт. Площадь рекомендуемая: 40 м². Производительность: 60 м3/час.
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Облучатель-рециркулятор DEFENDER 2−15С (Регистрационное удостоверение). 2 лампы по 15 Вт. Производительность: 60±10 м³/ч. Объем очищаемого помещения до 60 м3.
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Облучатель-рециркулятор Армед 1−130 МТ. Корпус — металл цвета бронзы. 1 лампа 30 Вт. Объем очищаемого помещения до 30 м³. Производительность 30 м³/час.
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Облучатель-рециркулятор Армед CH111−130. Корпус — металлический. Рекомендуемая площадь 30 м2. Производительность: не менее 30 м3/час.
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Облучатель-рециркулятор Армед СН 311−115 М/1. 3 лампы по 15 Вт. Производительность:90 м³/ч.
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Рециркулятор Армед 2−130 П. 2 лампы по 30 Вт. Площадь рекомендуемая: 90 м3. Производительность: 90 м3/час.
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Рециркулятор Армед 2−115 МТ. Корпус — металлический. 2 лампы 15 Вт. Производительность: 60 м3/час. Площадь рекомендуемая: 40 м².
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Облучатель-рециркулятор Армед CH211−130. Корпус — металлический. 2 лампы по 30 Вт. Производительность: 90 м3/час. Рекомендуемый объем помещения: 90 м3.
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Рециркулятор бактерицидный МЕГИДЕЗ РБОВ МСК-910.1. Тип — передвижной.1 лампа 30 Вт (в комплекте запасная лампа). Производительность: 50 м³/ч. Срок службы ламп: 9000 ч (у предыдущий моделей — 8000).
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Облучатель-рециркулятор Армед СН 311−130 М. 3 лампы по 30 Вт. Производительность: 100 м³/ч. Рекомендуемый объем помещения:100 м³
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Рециркулятор МЕГИДЕЗ РБОВ МСК-913.1. Тип — передвижной. 3 лампы по 15 Вт. Производительность: 90 м³/ч Срок службы ламп: 9000ч.
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Рециркулятор бактерицидный МЕГИДЕЗ РБОВ МСК-908.1 Тип — передвижной. 3 лампы по 30 Вт. Производительность: 100 м³/ч.
Торговая компания медтехникой «Живчик»
В наличии имеется два устройства:
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ОБНР 2×15 «Кристалл-3». Производительность: 85 м3/ч. Настенный. Продолжительность непрерывной работы составляет не менее 8 часов. Установлен счетчик, определяющий время работы.
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Также, по словам представителя компании, в наличии имеется потребительский вариант «Кристалл 3» без регистрационного удостоверения. Имеет аналогичные характеристики, что и предыдущее устройство.
Компания «Домашняя медтехника»
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МТЛ 115. Рассчитан на помещения объемом до 70 м3, и площадью до 30 м2. 1 лампа мощностью 15 Вт.
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МТЛ 215 Рассчитан на помещения объемом до 100 м3 и площадью до 42 м2. 2 лампы мощностью 15 Вт.
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МТЛ 130 Рассчитан на помещения объемом до 150 м3 и площадью до 55 м2. 3 лампы мощностью 15 Вт.
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МТЛ 315 Рассчитан на помещения объемом до 150 м3 и площадью до 62 м2. 4 лампа мощностью 15 Вт.
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МТЛ 415 Рассчитан на помещения объемом до 200 м3 и площадью до 71 м2. 1 лампа мощностью 30 Вт.
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МТЛ 230 Рассчитан на помещения объемом до 300 м3 и площадью до 107 м2. 2 лампы мощностью 30 Вт.
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МТЛ 330 Рассчитан на помещения объемом до 300 м3 и площадью до 125 м2. 3 лампы мощностью 15 Вт.
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МТЛ 430 Рассчитан на помещения объемом до 350 м3 и площадью до 140 м2. 4 лампа мощностью 15 Вт.
Все приборы кроме первого можно использовать в помещениях I-V категорий, МТЛ 115 следует устанавливать во всех, кроме первой категории.
Компания «Медкомплект»
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Облучатель-рециркулятор «Армед «СН 111−115 (металлический корпус) -1 лампа. Рекомендуемый объем помещения 30 м³.
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Облучатель-рециркулятор «Армед «2−115 П (пластиковый корпус) — 2 лампы. Рекомендуемый объем помещения 60 м³.
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Облучатель-рециркулятор «Армед «СН 311−115/М1 (металлический корпус)-3 лампы. Рекомендуемый объем помещения 90 м³.
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Облучатель-рециркулятор «РЦМС-60» (металлический корпус) — 4 лампы. Рекомендуемый объем помещения 35−110 м3.
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Облучатель-рециркулятор «РЦМС-90» (металлический корпус) — 6 ламп. Рекомендуемый объем помещения 60−165 м3.
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Облучатель-рециркулятор «РЦМС-100» (металлический корпус)-8 ламп. Рекомендуемый объем помещения 75−240 м3.
Магазин медтехники «Будьте здоровы»
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Облучатель-рециркулятор медицинский 1−115 ПТ Армед. Корпус — пластик. 1 лампа мощностью 15 Вт. Производительность 30 м3/ч. Срок эксплуатации не менее, 5 лет.
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Облучатель-рециркулятор бактерицидный «СИБЭСТ» в исполнении «СИБЭСТ-45С». 2 лампы мощностью 15 Вт. Производительность 45 м3/ч.
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Облучатель-рециркулятор СПДС-90-Р. Тип — настенно-потолочный. Металлический корпус. 2 лампы 30 Вт. Производительность, м3\ч: 90±10. Объем помещения, м3: до 90. Срок службы ламп, ч: 9000.
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Облучатель-рециркулятор медицинский Armed CH111−115. Корпус — бронза. 1 лампа мощностью 15 Вт. Производительность 30м3/час. Объем помещения не более 20 м2. Срок службы лампы: Не более 8000 часов.
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Облучатель-рециркулятор 2−115П Армед. Корпус — пластик. Тип — настенный. 2 лампы мощностью по 15 Вт Производительность 60 м3/ч. Рекомендуемый объем помещения 60 м³.
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Облучатель-рециркулятор медицинский Армед СН211−130 М/1. Тип — настенный. Металлический корпус. 2 лампы по 30 Вт. Производительность 75 м3/ч. Рекомендуемый объем помещения от 30 м3 до 150м3.
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Облучатель-рециркулятор 2−130П Армед. Корпус — пластик. Тип — настенный. 2 лампы мощностью 30 Вт. Производительность 60−90 м3/ч. Рекомендуемый объем помещения 60−90 м3.
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Облучатель-рециркулятор медицинский Armed СН2−130 МТ. Корпус — металлический. 2 лампы по 30 Вт. Производительность — 90 м3/ч. Рекомендуемый объем помещения — 90 м3. Установлен индикатор наработки ламп и таймер времени работы.
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Облучатель-рециркулятор бактерицидный «СИБЭСТ» в исполнении «СИБЭСТ-150С». 3 лампы по 30 Вт. Цена: 33 200 руб. Средняя продолжительность горения лампы не менее 9000 часов. Производительность: 150 м3/ч. Установлен индикатор наработки ламп и таймер времени работы.
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Облучатель-рециркулятор бактерицидный «СИБЭСТ» в исполнении «СИБЭСТ-300С». 6 ламп по 30 Вт. Средняя продолжительность горения лампы не менее 9000 часов. Установлен индикатор наработки ламп и таймер времени работы. Производительность: 100 м3/ч.
Компания «Медика маркет»
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Облучатель-рециркулятор «Армед «СН 111−115 (металлический корпус) -1 лампа 15 Вт. Рекомендуемый объем помещения 30 м³. Производительность 30м3/ч.
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Облучатель-рециркулятор «Армед «2−115 П (пластиковый корпус). 2 лампы по 15 Вт. Рекомендуемый объем помещения 60 м³.
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Армед СН 111−130 М/1/. 1 лампа 30 Вт. Производительность: 30 м³/ч. Рекомендуемый объем помещения: 30 м³.
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Армед СН 211−115 М/1. 2 лампы 15 Вт. Тип — настенный. Производительность: 60 м³/ч. Рекомендуемый объем помещения: 60 м³. Срок службы ламп: 8000 час.
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Армед СН211−130 М/1. Тип — настенный. 2 лампы по 30 Вт. Производительность 75 м3/ч. Рекомендуемый объем помещения: 75 м³.
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Облучатель-рециркулятор «Армед «СН 311−115/М1. 3 лампы по 15 Вт. Производительность: 90 м³/ч. Рекомендуемый объем помещения 90 м³.
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Армед СН 311−130 М. 3 лампы по 30 Вт. Производительность: 100 м³/ч. Рекомендуемый объем помещения: 100 м³.