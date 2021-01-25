Береженого бог бережет. Зачем нужны бактерицидные рециркуляторы и где их можно купить в Барнауле

Медицинская маска способна защищать вас не более двух часов, а оценки эффективности их ношения совсем неоднозначные. Таковы данные Минздрава России. При этом эксперты заявляют — чтобы уберечь себя от коронавируса, необходимо использовать бактерицидный рециркулятор. Altapress.ru изучил, где такой аппарат найти и купить.

Что такое бактерицидный рециркулятор

Бактерицидный рециркулятор — устройство закрытого типа для очистки и обеззараживания воздуха.

Рециркулятор используется для профилактики вирусных инфекций (уничтожает бактерии, микроорганизмы), которые распространяются воздушно-капельным путем. Наверняка, каждый из нас имеет общее представление об этом устройстве. Но далее — нюансы.

Как работает устройство

Поток воздуха при помощи вентилятора проникает во входное отверстие рециркулятора, после чего попадает в зону ультрафиолетового (УФ) излучения, где проходит очистку.

В результате чистый воздух выпускается через выходное жалюзи. Бактерии уничтожены.

Бактерицидный рециркулятор. Открытые источники.

Почему следует выбирать устройство закрытого типа

Все вышесказанное относится к рециркуляторам именно закрытого типа — они полностью безопасны для человека, поэтому вы можете находиться рядом с работающим устройством без вреда для здоровья.

Закрытые рециркуляторы отлично подойдут для дома, офиса или учебного заведения. Приборы открытого типа используются, как правило, в медицинских учреждениях, и вот почему.

Если устройства закрытого типа обеззараживают воздух, то открытый тип способен также кварцевать все поверхности в помещении благодаря прямым УФ-лучам.

Другими словами, при закрытом типе обеззараживание воздуха происходит внутри устройства, а при открытом — уф-излучение распространяется по всему помещению. Прямое воздействие мощного ультрафиолета на людей может нанести ущерб здоровью, провоцируя конъюнктивиты и даже ожоги.

Поэтому при кварцевании устройства открытого типа присутствие людей или животных исключено, а тот, кто включает аппарат, обязан быть в защитных очках.

Врачи. Пандемия ССО.

Передвижные и стационарные модели

Бактерицидные рециркуляторы бывают передвижными и стационарными. Первые крепятся на прочной стальной стойке или платформе с колесами, что позволяет использовать прибор в нескольких помещениях.

Стационарные закрепляются на стене, причем эффективнее всего устанавливать прибор там, где воздух циркулирует наиболее интенсивно. Например, у двери или у окна.

Где можно использовать бактерицидный рециркулятор

У представителя фармацевтической компании «Экомедика» мы поинтересовались, где можно использовать бактерицидный рециркулятор.

По большому счету, устройство можно установить в любом помещении, но необходимо брать во внимание степень очищения воздуха.

По словам эксперта, помещения можно разделить на пять условных категорий, в каждой из которых нужно добиться определенной «чистоты воздуха».

Бактерицидный рециркулятор. Открытые источники.

I категория — операционная , предоперационная , стерильные зоны и детские палаты роддомов. Стерильность должна достигать 99.9%

предоперационная стерильные зоны и детские палаты роддомов. Стерильность должна достигать 99.9% II категория — лаборатория , станции переливания крови , фармацевтические цеха и т.д. Обеззараживание — 99%

станции переливания крови фармацевтические цеха и т.д. Обеззараживание — 99% III категория — лечебно-профилактические учреждения , палаты с больными. Стерильность — 95%

палаты с больными. Стерильность — 95% IV категория — офисные помещения , игровые комнаты , школьные классы и магазины. Обеззараживание — 90%

игровые комнаты школьные классы и магазины. Обеззараживание — 90% V категория — жилые комнаты , курильные комнаты , лестничные площадки. Стерильность — 85%

Представитель «Экомедика» отмечает, что излишняя стерильность в помещении может даже навредить жильцам, поскольку ослабит иммунитет находящихся там людей.

Как подобрать рециркулятор под нужное помещение

Стерильность, которую может обеспечить прибор, рассчитывается из двух значений: площади или объема помещения и мощности ламп.

Сотрудник компании «Экомедика»:

Минимальная мощность прибора составляет 8 Вт, такие устройства рассчитаны ориентировочно на 8−9 кв. метров. Здесь также важно учитывать, сколько места в помещении занимает мебель. В качестве примера возьмем рециркулятор «Армед» СН 111−130 М/1. Первая цифра в приборе обозначает количество ламп, в данном случае указана 1 лампа. Последние 2 обозначают мощность лампы — здесь, выходит, 30 Вт. Бывают приборы с двумя лампами по 15 ватт, они соответственно будут обеззараживать 30−40 кв. метров.

Медицинская палата. Дарья Зыкова

Впрочем, к подобным вычислениям вам редко придется прибегать. Оптимальная площадь помещения, в которой будет работать устройство, как правило, указана в паспорте товара.

Но мы все равно рекомендуем обращаться за помощью к консультантам.

Как долго прослужат УФ-лампы

Срок службы — в среднем 8000 часов. Если вы будете использовать рециркулятор ежедневно по 8 часов, то лампы прослужат вам примерно 2.5 года. Некоторые модели имеют счетчик, фиксирующий отработанные лампой часы — поэтому вы всегда будете знать, когда вам нужно будет заменить комплектующие.

По словам сотрудника «Экомедика», если такого счетчика у устройства нет, то лампа, отслужив положенный срок, будет очень тускло гореть или работать совсем перестанет.

Маска. Коронавирус. CC0

Где в Барнауле можно приобрести рециркуляторы

В столице Алтайского края имеется достаточно много компаний, предлагающих такую медтехнику.

Стоимость бактерицидного рециркуляторов может составлять от 8 до 30 тыс. рублей в зависимости от типа модели и мощности ламп.

Вот несколько наиболее интересных вариантов.