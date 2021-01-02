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Здоровье

Берите себя в руки. Врачи предупредили о риске набрать до десяти килограммов за праздники

Людям, склонным к полноте, стоит контролировать свое питание в новогодние праздники, иначе к моменту выхода на работу можно набрать до 10 килограммов лишнего веса, пишет РИА Новости.

Диета, похудение.
Диета, похудение.
CC0

«Конечно, набор веса за период новогодних праздников с 31 декабря по 9−10 января — процесс довольно индивидуальный. Многое зависит от того, сколько изначально человек весил и какой у него обмен веществ. Склонные к полноте и ни в чем не отказывающие себе люди рискуют набрать от 7 до 10 килограммов», — сказала диетолог Инна Пичугина.

Врач предупредила, что здоровым людям с нормальным обменом веществ расслабляться тоже не следует — бесконтрольное питание может привести к проблемам с желудочно-кишечным трактом, печенью и сосудами.

«Здесь важно все употреблять в меру. Если вы захотите съесть булочку или кусочек торта, то это не должно быть все сразу, системно и большими кусками. Вы будете чувствовать в желудке тяжесть, дискомфорт и метеоризм», — добавила диетолог.

Врач-терапевт Елена Тихомирова рассказала, что при неконтролируемом питании и переедании человек может набрать 200−300 граммов чистого жира в сутки.

«Я советую устроить два — три дня веселья, а потом брать себя в руки. К сожалению, после таких „беззаботных“ дней очень долго приходится восстанавливаться. Особенно это касается людей, которые имеют предрасположенность к ожирению», — заявила она.

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