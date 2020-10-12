Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
12 октября 7°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Здоровье

Бесконтактные термометры в организациях Алтайского края часто «занижают» температуру входящих

Обязательная термометрия, введенная на входе в образовательные учреждения и другие организации, не всегда эффективна. Барнаульцы отмечают, что электронный прибор иногда показывает слишком низкие цифры — 36,1 и меньше.

Онкологический диспансер.
Онкологический диспансер.
Анна Зайкова.

Низкие цифры часто объясняют тем, что прибор измеряет не температуру тела, а температуру поверхности кожи только что вошедшего с улицы человека.

Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ульяна Калинина говорит, что к каждому прибору прилагается достаточно подробная инструкция, в том числе по настройке и калибровке аппарата.

Следить за точность термометра обязан руководитель организации или предприятия. «Есть есть подозрения на неточность, есть возможность в течение учебной смены или рабочего дня провести повторный контроль», — сказала Калинина.

Что касается детских учреждений, родители тоже обязаны, провожая детей в школу, провести измерение температуры.

Калинина отметила, что с начала учебного года на входных фильтрах были отстранены более 5000 детей с высокой температурой.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость