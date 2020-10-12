Бесконтактные термометры в организациях Алтайского края часто «занижают» температуру входящих

Низкие цифры часто объясняют тем, что прибор измеряет не температуру тела, а температуру поверхности кожи только что вошедшего с улицы человека.
Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ульяна Калинина говорит, что к каждому прибору прилагается достаточно подробная инструкция, в том числе по настройке и калибровке аппарата.
Следить за точность термометра обязан руководитель организации или предприятия. «Есть есть подозрения на неточность, есть возможность в течение учебной смены или рабочего дня провести повторный контроль», — сказала Калинина.
Что касается детских учреждений, родители тоже обязаны, провожая детей в школу, провести измерение температуры.
Калинина отметила, что с начала учебного года на входных фильтрах были отстранены более 5000 детей с высокой температурой.