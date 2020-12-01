Бессимптомные носители коронавируса оказались более опасными для окружающих

Бессимптомные носители коронавирусной инфекции имеют большую концентрацию вируса, чем больные с симптомами, а потому представляют большую опасность для окружающих. Результаты исследования турецких ученых опубликованы в журнале Infection, пишет REGNUM.

Ученые проанализировали результаты анализов 60 инфицированных коронавирусом, у четверти из них заболевание протекало в бессимптомной форме.

«Как это ни удивительно, но вирусная нагрузка у пациентов без симптомов оказалась значительно выше, чем у людей с симптомами», — отмечается в материале.

Турецкие специалисты указывают, что инфицированные люди могут начать заражать окружающих за несколько дней до проявления симптомов болезни, при этом «наблюдающийся у бессимптомных пациентов высокий уровень вирусной нагрузки может указывать и на более высокую, чем ожидалось, заразность».

Исходя из этого, ученые делают вывод, что роль бессимптомных инфицированных в течении пандемии коронавируса «может быть более важной, чем предполагалось ранее».