Бесстрашные тараканы распугивают пациентов барнаульской больницы

На них видно, что тараканы совсем не боятся людей — они спокойно бегают по кроватям и сидят на столах.

«В больнице жуткие тараканы бегают по маленьким детям, спать невозможно. Условий никаких нет. Ни чайника, ни микроволновки. Еду дают на одного человека. На ребёнка ничего», — жалуется одна из пациенток больницы.

«Пришлось написать отказную», — подытожила женщина.

«Позавчера меня положили с сотрясением. Ночью, когда выбежали тараканы, я дико испугалась, начала просить отказ от госпитализации, на что мне ответили, что ночью не выпускают, и мне нужно просто кровать отодвинуть от стенки. Утром после всех этих „прекрасных“ видов, я написала отказ от госпитализации и уехала домой», — рассказала свою историю еще одна девушка.

В комментариях пользователи отмечают, что в этой больнице всегда обитали усатые жители. «Года идут, тараканов там все больше и больше», — отмечают они.

Ранее из барнаульской больницы выписали пожилую женщину с множеством пролежней — вскоре она скончалась.