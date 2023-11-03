Без смирительных рубашек. Как в самой «нервной» клинике Алтайского края лечат депрессию и тревожность

С 30 октября по 5 ноября в России проходит неделя сохранения душевного комфорта. А его сейчас так не хватает многим жителям Алтайского края. Более пяти тысяч человек впервые обратились в психотерапевтическое отделение краевой психиатрической больницы им. Эрдмана в 2023 году. Специалисты отделения рассказали нам, как помогают жителям края справляться с тревожностью, депрессией и паническими атаками.

Долгий путь к исцелению

Мария (имя изменено по просьбе героини) уже долгое время находится в поиске душевного спокойствия. Больше 20 лет назад она потеряла близкого человека - он погиб в чеченской войне. Это нанесло серьезный удар по состоянию женщины, и она ушла в себя.

«Я впала в депрессию: не хотелось ни с кем общаться, жила только воспоминаниями. Попутно у меня развилась тревожность, начались панические атаки. Тогда я совершенно не понимала, что со мной происходит», - вспоминает Мария.

Долгое время женщина не могла прийти в себя. Она испробовала множество способов, чтобы справиться с депрессией. Обращалась за помощью к неврологам и психологам, даже самостоятельно лечилась травами. Но ничего из этого результатов не давало, и женщина раз за разом возвращалась к болезненным воспоминаниям прошлого.

Пока в 2021 году один из врачей не посоветовал женщине обратиться в отделение краевой психиатрической больницы им. Эрдмана.

Страх, депрессия, отчаяние. CC0

«Честно, сначала мне было страшно. Об этом учреждении ходило много слухов, словно здесь с порога рубашку смирительную одевают, - признается Мария. - Я боялась, что теперь мне всю жизнь придется лечиться и пить лекарства. Но, к счастью, все оказалось совсем не так. Здесь работают очень хорошие, отзывчивые люди, начиная от человека в гардеробе и заканчивая заведующим отделением. Всегда приветливы, никогда плохого слова не скажут».

Мария попала на прием к врачу-психотерапевту, который помог ей подобрать подходящее лечение. Беседы со специалистом, прием медикаментов и физиотерапия пошли женщине на пользу.

«Я вообще человек очень впечатлительный: легко расстраиваюсь. Но по сравнению с прошлым состоянием, это все мелочи. Сейчас у меня уже маленькая дозировочка, и пью лекарства, только если сильно распереживаюсь. Я стараюсь жить настоящим», - рассказывает Мария.

Лекарства. СС0

На границе психического здоровья

Душевное спокойствие пациентов — главная цель отделения краевой психиатрической больницы. Здесь оказывают помощь людям, которые страдают от нервно-психических расстройств или попали в непростую кризисную ситуацию, а также выявляют психические патологии на ранних стадиях.

«Важно вовремя помочь человеку, чтобы его состояние не стало хроническим и не перешло в точку невозврата. Потому мы и называем большинство расстройств «пограничными». А наши врачи, словно пограничники, стоят на страже психического здоровья пациента», - говорит заведующая отделением, врач-психотерапевт Елена Пестова.

Психотерапевтическое отделение краевой психиатрической больницы им. Эрдмана начало работу в 1994 году в отдельном здании на ул. Партизанская, 147. Барнаульцам она запомнилась как «клиника неврозов», так как здесь, в отличие от главной больницы, лечат расстройства непсихотического характера: депрессия, тревожность, панические атаки и т.д.

Стресс. Депрессия. unsplash.com

Сегодня отделение совмещает в себе функции психотерапевтического кабинета и дневного стационара. Это единственное медицинское учреждение за Уралом, где можно получить бесплатную психотерапевтическую помощь.

Каждый месяц в больницу обращается около 500 новых пациентов от 18 до 65 лет и старше. За 2023 год общее число посещений составило 22,5 тыс. — это на 20% больше, чем в прошлом году.

В отделении работают шесть врачей. Они проводят полный психодиагностический комплекс и психологическое консультирование. При обнаружении проблемы назначают лечение.

«В нашем отделении лечение проводится комплексно, с применением всех современных методов психотерапии, медикаментозного лечения и физиотерапии», - отмечает Елена Пестова.

Психология Freepic

Боль душевная и физическая

Последнее время Ксения жила в постоянном напряжении из-за развода с мужем. В дополнение к стрессу девушке стала мешать неприятная боль в спине. «Ощущение было таким, словно за плечи меня держал очень крепкий мужчина и не хотел отпускать», - делится Ксения. Несмотря на это, она старалась игнорировать неприятные симптомы и вести прежнюю жизнь, ведь ей казалось, что так поступают все люди.

Но ее невролог так не считал. Во время приема он заметил, что девушка находится в сильном стрессовом состоянии, которое отчасти повлияло на здоровье спины. Он назначил лекарства, однако Ксения отказалась их принимать. «Я была уверена, что со мной все в порядке, и смогу справиться со своими проблемами самостоятельно. Я ведь и не с таким сталкивалась!» - вспоминает девушка.

Тогда врач поставил ультиматум: либо девушка лечит спину комплексно, включая свое психическое состояние, либо она и дальше мучается от болей. Ксения нехотя согласилась. «Через неделю я с удивлением заметила, что моя тревожность начала проходить, а сон стал крепче», - рассказывает она.

Депрессия. СС0

Девушка принимала лекарства полгода, после чего прекратила, ведь ей показалось, что ее состояние окончательно улучшилось. Но переломным моментом стало лето 2023 года.

Ксения должна была полететь за границу. Но ей помешала совершенно нелепая случайность: она взяла не свой паспорт. Ошибку обнаружила уже на регистрации на рейс, когда оставался всего час до полета. Никто из близких не смог привезти документ из Барнаула в новосибирский аэропорт.

«Я снова начала себя накручивать, стала слишком сильно реагировать, срываться на близких. Жизнь перестала приносить радость, а будущее казалось чем-то страшным и неопределенным. Тогда я и поняла, что мне нужна помощь», - рассказывает Ксения.

Родственники посоветовали девушке обратиться в отделение краевой психиатрической больницы. Здесь ей помогли разобраться в причинах нервного состояния и подобрать нужное лечение. Помимо медикаментов, девушке назначили физиотерапевтические процедуры.

Психология Freepic

В больнице есть различные аппараты физиотерапевтического воздействия. Так, «Электросон» воздействует на центральную нервную систему с помощью импульсных токов низкой частоты. Это помогает человеку расслабиться, помогает наладить режим сна и справиться с бессонницей. А аппарат «Вояджер» помогает сменить биоритм головного мозга, воздействуя на него световыми и звуковыми волнами определенной частоты.

Всего у физиотерапевтов есть 30 оздоровительных программ: от бессонницы, раздражительности, панических атак и даже для похудения.

От студентов до военных

Когда отделение только открылось, большая часть пациентов оказались военнослужащими, вернувшиеся с афганской и чеченской войн, и родственники погибших, рассказывает Елена Пестова. Они жаловались на депрессивное состояние, у многих было выявлено посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР).

С начала спецоперации в 2022 году эта тенденция начала снова возвращаться. Сейчас в отделении помогают и реабилитируют мобилизованных, участников СВО и их родственников.

В последние годы к врачам стали чаще обращаться молодые люди от 18 до 20 лет. По словам Елены Пестовой, это студенты-первокурсники, которые не могут адаптироваться в коллективе и привыкнуть к новой обстановке. Есть студенты и старших курсов, которые переживают из-за проблем с учебой, имеют страх будущего или трудности в личной жизни.

Студенты. СС0.

Дополнительно в отделении помогают людям, оказавшимся в кризисной ситуации: техногенная катастрофа, физическое насилие, потеря близкого. Их принимают вне очереди.