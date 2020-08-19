Безопасность российской вакцины от коронавируса перед регистрацией проверили лишь на 20 добровольцах

Издание отмечает, что согласно опубликованной Минздравом инструкции по применению российской вакцины «Гам-КОВИД-Вак», только 20 человек в ходе клинических испытаний получили оба компонента препарата — такую схему планируют использовать при массовой вакцинации.
Остальные 18 добровольцев получили только один из компонентов. Аналогичная информация содержится в международном реестре.
При этом в США в масштабных клинических испытаниях вакцины участвуют 30 тыс. добровольцев, пишет РИА Новости.
По словам вице-президента Российского научного общества иммунологов, профессора Ивана Козлова, регистрация вакцины ведется по ускоренной схеме. Он считает, что в будущем вакцину перерегистрируют с учетом испытаний с большим количеством участников.
По мнению Вадима Тарасова, директора Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета, где проходили исследования вакцины, уже можно сделать выводы о предварительной безопасности препарата, пишет polit.ru.
Замдиректора Центра имени Н. Ф. Гамалеи по научной работе Денис Логунов заявил, что российскую вакцину нельзя считать продуктом исследования пяти месяцев. По его словам, основа вакцины была создана 40 лет назад и имеет большой срок применения.